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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 09:22 BJT

中港个股：兖煤拟斥18亿美元，认购澳子公司23亿美元可转债中近八成

路透上海11月10日 - 中国大型煤业公司--兖州煤业股份有限公司 周一公告称，控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司 拟向全体股东发行可转换混合债，筹集资金23.077亿美元，兖州煤业将按在兖煤澳州中约78%持股比例参与认购，认购金额约18亿美元。

兖州煤业 公告称，上述可转换混合债为永久性、可兑换、次级及无抵押票据，且无到期日，每份面值为100美元，利率为7%，每半年付息一次，每五年调整一次利率。发行日后40日起可以换股，初始换股价为每股0.1美元（0.1176澳元），较兖煤澳州11月5日前20日均价折让50%。

若全部可转债换股，则这批债券可换股230.77亿股兖煤澳州股份，约占兖煤澳州扩大后股本约95.87%。

募集资金中有18亿美元用于偿还现有兖州煤业普通贷款，其余款项用于兖煤澳州的现有煤炭业务及未来增长提供部分资金。

兖煤澳州周一早盘跌25%，报0.165澳元；兖州煤业A股上周五8.88元人民币。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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