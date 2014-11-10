中港个股：兖煤拟斥18亿美元，认购澳子公司23亿美元可转债中近八成

兖州煤业 公告称，上述可转换混合债为永久性、可兑换、次级及无抵押票据，且无到期日，每份面值为100美元，利率为7%，每半年付息一次，每五年调整一次利率。发行日后40日起可以换股，初始换股价为每股0.1美元（0.1176澳元），较兖煤澳州11月5日前20日均价折让50%。