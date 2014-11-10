中港个股：兖煤拟斥18亿美元，认购澳子公司23亿美元可转债中近八成

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透上海11月10日 - 中国大型煤业公司--兖州煤业股份有限公司 周一公告称，控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司 拟向全体股东发行可转换混合债，筹集资金23.077亿美元，兖州煤业将按在兖煤澳州中约78%持股比例参与认购，认购金额约18亿美元。
兖州煤业 公告称，上述可转换混合债为永久性、可兑换、次级及无抵押票据，且无到期日，每份面值为100美元，利率为7%，每半年付息一次，每五年调整一次利率。发行日后40日起可以换股，初始换股价为每股0.1美元（0.1176澳元），较兖煤澳州11月5日前20日均价折让50%。
若全部可转债换股，则这批债券可换股230.77亿股兖煤澳州股份，约占兖煤澳州扩大后股本约95.87%。
募集资金中有18亿美元用于偿还现有兖州煤业普通贷款，其余款项用于兖煤澳州的现有煤炭业务及未来增长提供部分资金。
兖煤澳州周一早盘跌25%，报0.165澳元；兖州煤业A股上周五8.88元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。