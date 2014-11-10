港报社评：习近平灌顶加持，梁振英成败自决--信报11月10日

刚登上最新一期美国《时代杂志》亚洲版封面，被形容为Emperor Xi（习皇帝）的国家主席习近平，在北京举行亚太经合会议期间，接见香港特区行政长官梁振英。两人会面四十多分钟之前，习近平在有记者采访拍摄时公开强调，中央坚定不移支持香港依法推动民主发展。

在记者离场后习梁闭门会面期间，习近平多次表达充分信赖梁振英，既清楚香港现时面对巨大挑战，同时鼓励梁振英迎难而上，更确认他在关键时刻信靠得住，引用「疾风知劲草、板荡识忠臣」的古诗予以高度嘉许。

易言之，梁振英在习近平心目中是抵得住疾风的劲草，也是抗得住乱世的忠臣，在关键时刻信得过、靠得住的意思。

基于此，「梁振英下台」在可见的将来应不可能成为事实，示威者和反对派无论口号叫得多么声嘶力竭也是枉然。

「依法治国」是中共十八届四中全会的主题，如今习近平开口必谈依法，港人治港当然不例外，有这么一句「坚定不移地支持香港依法推动民主的发展」，乃顺理成章。

学联发出公开信，要求全国政协副主席、前特首董建华担任中间人，引荐学生上京与领导人对话，董建华认为，学联的信件只是重复观点立场，无助化解现时的僵局，未有提及会否安排学联上京。

若要从僵局找出突破点，惟有回归「依法」之途，在《基本法》和人大常委会决定的框架之内谋求最大可能的民主进程，让迈向普选的政改不致于胎死腹中。(A02)

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