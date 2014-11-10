《国债期货周评》三大因素点燃期债做多激情

路透香港11月10日 - （本文由国泰君安固定收益部研究主管周文渊撰写）

尽管近一个月来期债的涨幅已经惊人，但上周在两大因素刺激下，中金所国债期货5年合约再次出现大幅上涨，截止周五，TF1412、TF1503及TF1506的结算价分别为96.992、97.512和97.882元，较前一周分别上涨1.46元（1.53%）、上涨1.468元（1.53%）和上涨1.500元（1.56%）。三大合约接连创下自上市日以来的最高价，多头热情高涨。

点燃市场热情的一个因素是周末总理主持的国务院会议，参与会议的几位专家对经济看法较为悲观，并建议大幅降准降息来刺激经济复苏；市场根据会议披露的信息进一步增强了近期降低存贷款利率和准备金率的市场预期；另外一个重要因素是周四公布的央行2014年第三季度货币政策执行报告，报告首次披露央行在9月、10月份分别进行了MLF，累计额度近8000亿元，期限3个月，利率3.5%；市场传闻的央行政策放松得到确认。

两个方面的消息使得国债期货和现货市场均出现大幅上涨。1年期、3年期国债到期收益率分别下降15.83bps和15.85bps，7年期和10年期分别下降23.09bp和19.28bp，无风险收益率曲线平坦化下行。国开债1年期和3年期收益率分别大降16.72bp和24.23bps，7年期和10年期收益率分别大降31.94bp和31.03bp，而进出口和农发债收益率的下跌幅度与国开债相仿。

另外一个利好消息是，中金所进一步降低了保证金比例，该政策的出台使得期债价格上涨的同时，成交进一步趋于活跃。TF1503日均成交量为5309.60手，环比大涨4340.80手，涨幅为448%；日均持仓量为9793.00手，较上周均值大幅上升6610.40手。伴随着机构的积极移仓操作，按全周的成交量和截止周末收盘时的持仓量来看，先前的主力合约TF1412均已不及TF1503，后者成为事实上的主力合约。

CTD券方面，本周主力合约TF1503基于期货结算价和现货中债估值净价的CTD券保持为140024.IB，周五CTD券的基差为-0.297，IRR为4.466%。CTD券交投活跃度一般，全周累计成交11.93亿元。收益率稳步下降，截止周五，其收盘成交收益率为3.55%，较上周下降16.5bp，期货现货周内走势基本一致。本周新的主力合约TF1503的CTD券基差均为负，周五为-0.297，均值为-0.272，IRR保持在较高水平，一周均值为4.409%，参考目前的融资成本，基差套利有一定的空间。

海外市场走势跌宕起伏。首先是共和党在选举中赢得国会参议院控制权，对美元和股市形成利好，美元指数快速反弹至87.46，创近四年半新高；随后，欧央行的利率决议与11月6日发布。根据该决议，欧央行将维持主要再融资利率、隔夜存款利率和隔夜贷款利率不变，符合市场的预期；随后，欧央行行长德拉吉在新闻发布会上暗示该行将很快开始执行资产购买计划，点燃了市场的多头情绪，全球股市大涨，而对欧元区宽松货币政策预期则使得欧元遭到重挫，欧元/美元触及两年多以来的新低1.2383；紧接着，美国劳工部发布了10月非农就业数据，数据显示美国10月非农就业人数增加21.4万人，不及预期的增加23.5万人，对经济担忧情绪的反弹导致美元调头下降，黄金则向上反弹。美国三大股指整体上涨，道琼斯工业指数连涨四日收盘于17573.93点，周涨幅为2.20%，继续创造历史新高；纳斯达克和标普500指数周中起伏较大，至周五收盘较上周分别上涨1.45%和1.87%。债市方面，本周美国10年期国债收益率周五收于2.32%，较前一周小降3bp。英国富时100指数一周上涨1.60%，而日经指数仍在上周末货币政策加大宽松的利好刺激下飙升，一周涨幅达到7.81%。下周美国和欧洲方面将陆续公布就业市场、首申失业金人数、三季度GDP和社会零售等重要数据，市场将充分博弈，需要密切关注海外经济金融市场波动的影响。

总体来看，本周资金面、基本面、政策面和海外因素均对债市构成利好，同时主力机构对于明年降息预期较高，后市利率继续看跌，期债市场换仓进度加快且涨势喜人。目前从央行三季度货币政策报告中看出信贷市场较为萎靡，降低企业融资成本目标的完成情况不理想，国内经济和通胀预期大幅回升的概率较低，且临近年末债券供给持续回落，而广义基金配置需求不减，供需矛盾进一步深化，基本面上利好债市。加之海外日本央行和欧央行相继表态将进一步加大货币政策宽松力度，美国近期经济数据无趋势性改善，总体看年内债券市场无风险收益率大幅回升的可能性极低。因此，在合理控制仓位风险，对于国债期货合约采取持多单观望的策略在近期内应有一定盈利空间。但需注意的是，在经过了近一月逾50bp的快速下降后，目前5年期国债的到期收益率估值在3.40%，距离去年钱荒前近两年的长期中枢3.20%仅有20bp的空间，而10年期国债更是即将触及钱荒前3.50%的中枢水平，市场估值过高对于利率现券和国债期货市场的影响值得注意：较低的绝对收益率水平对配置型机构吸引力已很小，而持续收窄的下行空间则制约着交易性机构的操作，对应到期债市场，则是机构止盈可能对市场造成向下的压力。此外，如果国内经济复苏快于预期，而市场博弈的降息等宽松政策并未如期而至，未来收益率曲线存在快速反弹的可能。