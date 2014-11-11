《中国债券市场每日交易备忘》--11月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国本溪北营钢铁集团30亿元人民币一年期短融簿记建档(主体评级AA)，广发银行和民生银行主承 中油金鸿天然气输送有限公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承 龙岩工贸发展集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 新疆生产建设兵团国有资产经营公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 山西乡宁焦煤集团6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 永嘉投资集团8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，浙商证券主承 浦发银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1601% 兴业银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1601% ============================================================================ 二、新债上市： 广西北部湾银行10亿元五年期固息债1420025，票面利率6.10% 山西尧都农商行7亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1421010，票面利率7.00% 乌兰察布集宁区城建12亿元七年期固息债1480547，票面利率6.69% 大众汽车6.99亿元1608天期汽车抵押贷款证券化A级1489064，票面利率4.80% 大众汽车0.44亿元1608天期汽车抵押贷款证券化B级1489065，票面利率8.08% 南京银行 14亿元228天期信贷资产证券化优先A-1档1489100，票面利率4.99% 南京银行11.3亿元503天期浮息(一年定存基准)信贷资产证券化优先A-2档1489101，基本利差2.25% 南京银行3.35亿元503天期浮息(一年定存基准)信贷资产证券化优先B档1489102，基本利差2.70% 兴业银行27.60亿元663天期浮息(一年定存基准)信贷资产证券化优先A档1489125，基本利差2.10% 兴业银行3.35亿元755天期浮息(一年定存基准)信贷资产证券化优先B档1489126，基本利差2.89% 葛洲坝 15亿元九个月期超短期融资券011462003，票面利率4.08% 岚桥集团4亿元一年期短融041471010，票面利率5.74% TCL集团 2亿元六个月期短融041456050，票面利率4.20% 湖北省长江产业投资集团4亿元一年期短融041466028，票面利率4.40% 扬州经济技术开发区开发总公司3亿元五年期中票101466010，票面利率5.30% 江苏南通三建集团2亿元三年期中票101464044，票面利率8.50% ============================================================================ 三、缴款： 暂无 ============================================================================ 四、还本付息： 中国建材 30亿元六个月期超短融011437005到期兑付，票面利率4.80% 中国港中旅集团50亿元九个月期超短融011440001到期兑付，票面利率5.70% 华能国际 50亿元一年期短融041354065到期兑付，票面利率5.25% 圣农发展<:002299.SZ>4亿元一年期短融041358082到期兑付，票面利率6.50% 申银万国证券10亿元三个月期短融1490147到期兑付，票面利率4.60% 东海证券10亿元三个月期短融1490146到期兑付，票面利率4.55% 方正证券18亿元三个月期短融1490148到期兑付，票面利率4.49% 国家开发银行300亿元五年期固息债090220到期兑付，票面利率3.75% 江西省煤炭集团6亿元三年期中票1182315到期兑付，票面利率6.86% 绍兴市交通投资集团3.9亿元三年期中票1182317到期兑付，票面利率6.86% 招商银行 10亿元三个月期同业存单111407011到期兑付，发行价98.85元 兴业银行 15亿元三个月期同业存单111410026到期兑付，发行价98.85元 江苏银行10亿元三个月期同业存单111414004到期兑付，发行价98.84元 泉州银行5亿元三个月期同业存单111490032到期兑付，发行价98.81元 大连农村商业银行5亿元三个月期同业存单111490033到期兑付，发行价98.82元 08国开19 080219付息 08淮北矿业债 088059付息 09新海连债 0980155付息 10苏盐业MTN1 1082200付息 13神华能源MTN001 101354019付息 13兴泸MTN001 101354022付息 13浙兴合MTN001 101359013付息 13津公交MTN001 101364011付息 11吉煤MTN1 1182316付息 13深圳债01 1364001付息 13深圳债02 1364002付息 13襄建投债 1380357付息 14丰元1A 1489047付息 14丰元1B 1489048付息 02广核债 7108付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国家主席习近平称，中国经济将在未来相当一段时期内保持中高速增长，且质量会不断提升；有信心在 改革发展稳定之间，以及稳增长、调结构、惠民生、促改革之间找到平衡点，使中国经济行稳致远。 11/13公布10月固定资产投资(不含农户) (1-9月16.1%) 社会消费品零售总额 (9月11.6%) 工业增加值 (9月8.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/20公布11月汇丰中国制造业PMI初值 (10月初值50.4) 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月7.9%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/李宏薇；审校 丁淑琴/边竞)