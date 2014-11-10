澳新汇市：澳元和新西兰元稍获喘息，走势将受中国数据牵动

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
澳元周五尾盘开始反弹，此前美国非农就业数据表现不如预期，令美元承压。
周六中国数据显示出口成长放缓程度并不如预期严重，此一消息也为大宗商品货币提供支撑。中国为澳洲最大出口市场。
澳元压力仍未解除，因美国经济表现优于欧洲与日本，凸显美国联邦储备理事会(美联储/FED)与欧洲央行以及日本央行政策前景的分歧。
“中期趋势向下，尤其是大宗商品价格下跌，澳元与美元之间的两年期互换价差缩小，”澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso表示。
新西兰元 上涨至0.7768美元，受美国就业数据弱于预期提振，就业数据公布后，美元因获利了结下跌。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/陈宗琦; 审校 孙茉莉)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。