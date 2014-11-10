澳新汇市：澳元和新西兰元稍获喘息，走势将受中国数据牵动

澳元周五尾盘开始反弹，此前美国非农就业数据表现不如预期，令美元承压。

周六中国数据显示出口成长放缓程度并不如预期严重，此一消息也为大宗商品货币提供支撑。中国为澳洲最大出口市场。

澳元压力仍未解除，因美国经济表现优于欧洲与日本，凸显美国联邦储备理事会(美联储/FED)与欧洲央行以及日本央行政策前景的分歧。

“中期趋势向下，尤其是大宗商品价格下跌，澳元与美元之间的两年期互换价差缩小，”澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso表示。

新西兰元 上涨至0.7768美元，受美国就业数据弱于预期提振，就业数据公布后，美元因获利了结下跌。(完)

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