《交易视点》中国债市风险仍较小，但收益率短期有回调可能--中信证券

路透上海11月10日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，对于债券市场来说，经济疲软及温和的通胀水平使得市场面临的风险较小，但需警惕收益率大幅下行后短期内市场发生回调的可能性。

前瞻地看，在目前物价形势较为稳定而对经济疲软担忧加剧的情况下，央行下一阶段的货币政策重心进一步向“稳增长”倾斜。虽然大规模的刺激政策暂不会推出，但在外生流动性低迷的情况下，宽松的货币政策料将延续，以“营造中性适度的货币金融环境”。

就目前来看，对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**外贸虚增迹象仍存**

10月份出口同比增速从上月的15.3%放缓至11.6%，略高于我们10%的预判；进口同比增速从上月7.1％放缓至4.6%，基本符合我们5%的预期。

从环比数据来看，10月份的外需较9月份小幅放缓，但整体来看仍然比较强劲；相比之下，10月份进口环比增速的下滑更为显着，基本回落至4-8月份的平均水平，显示内需低迷的情况仍在延续，而9月份的超预期上升可能受到不可持续的因素扰动。

鉴于9-10月份我国贵金属出口以及中国对香港出口都出现异动，与去年一季度贸易虚增的迹象类似，我们认为贸易仍在存在虚增迹象。前瞻地看，人民币贬值和海外经济复苏的滞后影响仍将带动我国出口增速维持在较高水平，预计四季度出口同比增速在10-12%附近。

**货币政策报告预示宽松政策持续**

上周四，央行公布了三季度货币政策执行报告。《报告》显示针对经济下行、物价走低的形势，三季度央行不断创新宏观调控思路和方式，实现了流动性适度充裕，信贷平稳增长和结构优化，一定程度上降低了实体经济融资成本。

央行创设和开展中期借贷便利操作（MLF），9月和10月，通过MLF分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为3个月，利率为3.5%。

在谈及货币政策趋势时，央行认为物价形势较为稳定，但对经济的担忧程度加剧，强调“根据经济基本面变化”进行调控，并保持“中性适度”的货币金融环境，显示货币政策的重心向“稳增长”转移。

考虑到央行对经济的担忧加剧，而信贷需求不足、融资成本高企的状况仍待改善，我们判断宽松的货币政策仍将延续，央行仍将引导市场利率进一步下降，对债券市场形成较强的支撑力量，但采取大规模刺激政策的时机尚不成熟。 (完)