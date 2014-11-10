印度经济：莫迪实现“印度制造”大计要靠进口中国钢铁

印度钢铁部发言人称，对于当局是否会考虑上调进口关税的问题，他不予置评，不过一位要求匿名的印度政府官员称，政府在考虑这个问题。

全球最大钢铁生产国--中国一个月的钢铁产量比印度九个月的产量都高。但中国经济放缓，意味着将面临每年钢铁产能过剩约1亿吨的局面。

**“印度境外制造”**

据Firoz称，印度生产一吨建筑用钢筋的成本可能要比中国最高多出15,000卢比(244美元)。

今年4-9月，出口至印度的钢铁跳增33%至419万吨，其中来自中国的进口大增108%至134万吨。钢铁商JSW预测，截至明年3月31日的财年间，印度的总钢铁进口量可能增加近一倍至900万吨。

“通过‘印度制造’，莫迪想说的是印度应该成为全球中心，当然也要全面满足我们自己的需求，”印度不锈钢发展协会主席N.C. Mathur说。