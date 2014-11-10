印度经济：莫迪实现“印度制造”大计要靠进口中国钢铁

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
印度钢铁部发言人称，对于当局是否会考虑上调进口关税的问题，他不予置评，不过一位要求匿名的印度政府官员称，政府在考虑这个问题。
全球最大钢铁生产国--中国一个月的钢铁产量比印度九个月的产量都高。但中国经济放缓，意味着将面临每年钢铁产能过剩约1亿吨的局面。
**“印度境外制造”**
据Firoz称，印度生产一吨建筑用钢筋的成本可能要比中国最高多出15,000卢比(244美元)。
今年4-9月，出口至印度的钢铁跳增33%至419万吨，其中来自中国的进口大增108%至134万吨。钢铁商JSW预测，截至明年3月31日的财年间，印度的总钢铁进口量可能增加近一倍至900万吨。
“通过‘印度制造’，莫迪想说的是印度应该成为全球中心，当然也要全面满足我们自己的需求，”印度不锈钢发展协会主席N.C. Mathur说。
“但一些印度境外制造的东西反而在进入国内。这是个很大的威胁。这构成了一个持续的生存问题。”(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。