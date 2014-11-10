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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 09:44 BJT

****《港报快速浏览》--11月10日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                       
 《香港报摘》--经济日报                                                   
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                           
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：启动亚太自由贸易区进程意义重大--文汇报11月10日                 
 港报社评：太平洋经济重心西移，和平发展胜穷兵黩武--明报11月1              
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 港报社评：美失业率表面好，储局加息难快--经济日报11月10日                 
 港报社评：「占领」撼不动中央立场--星岛日报11月10日                       
 港报社评：习近平灌顶加持，梁振英成败自决--信报11月10日                   
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：金融市场进入冷静期--信报11月10日                           
 港报财经评论：港股反覆，资金续流出中国基金--信报11月8日                  
 港报财经评论：联想可收集，中期未言淡--经济日报11月8日                    
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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