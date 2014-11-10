新闻稿：中国10月CPI同比上涨1.6%，环比持平--国家统计局

(以下为中国国家统计局11月10日公布的“2014年10月份居民消费价格变动情况”新闻稿全文)

2014年10月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.6%。其中，城市上涨1.7%，农村上涨1.4%；食品价格上涨2.5%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨1.4%，服务价格上涨2.0%。1-10月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.1%。 10月份，全国居民消费价格总水平环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，城市上涨0.1%，农村持平；食品价格下降0.2%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格持平，服务价格上涨0.1%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况 10月份，食品价格同比上涨2.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.83个百分点。其中，蛋价上涨16.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.14个百分点；鲜果价格上涨15.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.30个百分点；粮食价格上涨3.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.10个百分点；水产品价格上涨3.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点；肉禽及其制品价格上涨1.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.09个百分点（猪肉价格下降3.1%，影响居民消费价格总水平下降约0.10个百分点）；鲜菜价格下降7.2%，影响居民消费价格总水平下降约0.24个百分点。

烟酒及用品价格同比下降0.5%。其中，酒类价格下降1.6%，烟草价格上涨0.2%。 衣着价格同比上涨2.4%。其中，衣着加工服务费上涨5.3%，服装价格上涨2.4%。 家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.2%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨7.6%，耐用消费品价格上涨0.2%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨1.3%。其中，中药材及中成药价格上涨2.3%，医疗保健服务价格上涨1.2%，西药价格上涨0.8%。 交通和通信价格同比下降0.3%。其中，车用燃料及零配件价格下降4.9%，通信工具价格下降3.5%，交通工具价格下降0.8%，车辆使用及维修费上涨3.5%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨1.1%。其中，教育服务价格上涨3.0%，旅游价格下降2.3%。 居住价格同比上涨1.6%。其中，住房租金价格上涨2.7%，建房及装修材料价格上涨0.8%，水、电、燃料价格上涨0.5%。 据测算，在10月份1.6%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.3个百分点，新涨价因素约为1.3个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况 10月份，食品价格环比下降0.2%。其中，鲜果价格下降2.2%，影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点；水产品价格下降1.0%，影响居民消费价格总水平下降约0.03个百分点；猪肉价格下降0.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.02个百分点；鲜菜价格下降0.5%，影响居民消费价格总水平下降约0.01个百分点。 10月份，非食品价格环比上涨0.2%。其中，衣着、家庭设备用品及维修服务、居住、烟酒及用品、医疗保健和个人用品价格分别上涨1.0%、0.2%、0.2%、0.1%和0.1%；娱乐教育文化用品及服务价格持平；交通和通信价格下降0.3%。（完）

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