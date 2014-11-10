《交易视点》中国信用债的交易和配置机会仍较好--中信证券

路透上海11月10日 - 中国中信证券 最新信用产品周报称，总体而言，信用产品的交易和配置机会均好于金融债，配置盘可以继续考虑非周期性行业产业债。

**信用利差有进一步压缩空间**

央行公布三季度货币政策执行报告，企业最主要的融资来源---贷款利率较二季度降幅并不明显，未来将继续通过MLF等方式定向投放资金并调节中期贷款资金成本，大幅降息降准的概率依然不大，而货币资金面将依然维持宽松的状态。

目前，金融债的利率降幅较为明显，宽松资金面和投资者的投资热情或推动收益率继续下行，但也存在一定的反弹压力；信用产品降幅不及前者，信用利差被动扩大，利差保护较高，总体优于金融债。

其中，高等级债券将继续追随利率债走势，但保护度较强；中短期低评级产品因其息差优势将继续获得支撑，且信用利差有进一步压缩的空间，可以继续考虑非周期性行业产业债。

**短融可关注低评级高息品种**

上周资金面仍然较为宽松，推动1年短融及1年国开债分别下行20BP、17BP至4.05%、3.58%左右。

短期来看，偏弱基本面将促进央行继续维持当前宽松的资金面，这仍将对短期产品予以支撑；但目前短融产品与资金利差已大幅缩减至历史均值水平，宽松资金面或推动短端产品收益率继续下探，但大幅下行的空间可能有限。

从配置角度来看，偏稳定的资金面及较高的利差使低评级高息产品具有一定的配置价值。

**城投债配置价值仍较高**

上周城投债收益率继续下行明显，7年提前还本的中西部地级城投债收益率下行至5.30%左右的水平、较上周下行30BP。

受城投债政府信用“显性化”影响，其与国债、AA中期票据信用利差不断缩减、并不断创造历史新低。随着城投债信用“政府化”，信用利差仍有进一步下行的空间；而在息差优势的背景下，城投债仍然是配置价值较高的品种。

上周，以项目收益作为主要还款来源14穗热电债公告发行，该债券以项目公司作为发行人，募集项目收入作为主要还款来源。

由于项目建设期无收益、且债券存续期累计经营性现金流净额不足以偿还债券本息等因素，该债券信用主要依靠其还款机制设置的“差额补偿人”--广日集团；该差额补偿的设置基本起到了保证人的作用，但法律效果可能弱于不可撤销的连带责任担保。

**个券推荐**

上周共有75只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,133.50亿元。

短融和超短融中，我们推荐14中粮SCP007、14华能CP002、14中铝SCP008、14五矿SCP011、14南方水泥SCP002。

中期票据中我们推荐14电网MTN002、14华能集MTN004、14国电MTN001。

私募票据中推荐14新奥PPN001、14甬城投PPN002。

企业债中推荐14铁道11（有担保）、14京投可续债01、14南安债（有担保）。 (完)