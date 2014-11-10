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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 09:48 BJT

新闻稿：中国10月PPI同比下降2.2%，环比降0.4%--国家统计局

(以下为中国国家统计局11月10日公布的“2014年10月份工业生产者价格变动情况”新闻稿)

2014年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.2%，环比下降0.4%。工业生产者购进价格同比下降2.5%，环比下降0.6%。1-10月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.7%，工业生产者购进价格同比下降1.9%。

一、工业生产者价格同比变动情况 　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.0%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约2.2个百分点。其中，采掘工业价格下降8.9%，原材料工业价格下降3.7%，加工工业价格下降2.0%。生活资料价格同比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品价格上涨0.2%，衣着价格上涨0.5%，一般日用品价格上涨0.3%，耐用消费品价格下降0.7%。

　工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降6.9%，燃料动力类价格下降3.8%，有色金属材料及电线类价格下降2.5%，纺织原料类价格下降1.7%。 　　据测算，在10月份-2.2%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0，新涨价因素约为-2.2个百分点。

　　二、工业生产者价格环比变动情况 　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.6%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.4个百分点。其中，采掘工业价格下降1.7%，原材料工业价格下降1.0%，加工工业价格下降0.3%。生活资料价格环比持平。其中，食品价格持平，衣着价格上涨0.2%，一般日用品价格下降0.1%，耐用消费品价格上涨0.1%。 　　工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格下降1.1%，有色金属材料及电线类价格下降1.0%，燃料动力类价格下降0.8%；木材及纸浆类、建筑材料及非金属类价格均持平。（完）

欲览更多详情，请点击中国国家统计局网站 here

(整理 倪蔚丹；审校 林高丽)
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