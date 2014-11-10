基金观点：沪港通启动突然宣布将刺激A股金融和消费股--国泰基金

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透上海11月10日 - 在中港两地监管部门周一早间宣布沪港通将于下周一启动后，中国公募基金公司--国泰基金管理公司迅即发布A股短评指出，沪港通突然宣布一周后开闸，超出市场预期，对于金融板块、消费板块将存在一定的刺激作用，但一周后实际启动可能诱发市场情绪的宣泄。
短评还指出，当前融资余额继续稳步提升，但融资周转天数进一步下行，这也将明显增强市场的波动性。对于涨幅较大的、估值较高的小型股票，依然建议获利了结。
中国证监会周一称，沪港通下的股票交易将于11月17日开始。目前，沪港通交易结算、额度管理等相关业务规则、操作方案及监管安排均已确定，技术系统准备就绪，市场培育和投资者教育取得良好结果，并制定了有针对性的应急预案。
开盘27分钟，中国股市沪综指 报2,440.027点，涨0.9%，其中银行券商和保险等金融类股涨幅明显。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。