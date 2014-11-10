基金观点：沪港通启动突然宣布将刺激A股金融和消费股--国泰基金

路透上海11月10日 - 在中港两地监管部门周一早间宣布沪港通将于下周一启动后，中国公募基金公司--国泰基金管理公司迅即发布A股短评指出，沪港通突然宣布一周后开闸，超出市场预期，对于金融板块、消费板块将存在一定的刺激作用，但一周后实际启动可能诱发市场情绪的宣泄。

短评还指出，当前融资余额继续稳步提升，但融资周转天数进一步下行，这也将明显增强市场的波动性。对于涨幅较大的、估值较高的小型股票，依然建议获利了结。

中国证监会周一称，沪港通下的股票交易将于11月17日开始。目前，沪港通交易结算、额度管理等相关业务规则、操作方案及监管安排均已确定，技术系统准备就绪，市场培育和投资者教育取得良好结果，并制定了有针对性的应急预案。