新闻稿：俄罗斯央行举措部分缓解储备下降压力以及油价下跌影响-惠誉

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
朝着更大汇率弹性迈进的举措，与俄罗斯央行2015年卢布自由浮动的目标相符，应能缓解油价下跌与其他外部冲击对公共财政的影响。上周的升息，再次证明了面对政治压力(经济部曾表示，货币政策应该对成长提供更大支持)与货币政策框架强化的情况下，俄罗斯央行立场的可信度。
俄罗斯的主权与外部资产负债表表现强劲，惠誉认为这是支撑俄罗斯“BBB/负面”评级的主要因素。但储备下滑的程度超出我们的预期(我们原本预估2014年底的储备为4,500亿美元)，目前处于2009年10月以来最低水平。10月储备基金持于900亿美元，相当于国内生产总值(GDP)的5.4%，约为2008年底的一半水平，当时是最近一次俄罗斯面临此类规模的贸易条件冲击。
升息150个基点能否也能对储备下滑产生抑制效果，目前仍不得而知，因为对经济与地缘政治风险更大的担忧，可能引发资金外流。是否需要进一步货币紧缩，以稳定卢布与恢复俄罗斯央行在2015年底通胀率4.5%目标的信心，目前仍有待观察。俄罗斯2014年第三季经常帐盈余占GDP比重3%，但2014年11月至2015年底外债偿还1,340亿美元的金额，将接近占GDP的8%。卢布兑美元周五跌至纪录新低，预告通胀率将进一步上升；10月消费者物价则是上涨8.3%。
制裁的影响与卢布贬值，令我们于9月将俄罗斯2014年成长预估下调至0.3%，2015年成长预估下调至1%。油价持续下跌将损及信心与成长，进一步测试俄国的政策框架。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 张明钧/戴素萍)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。