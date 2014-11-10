新闻稿：俄罗斯央行举措部分缓解储备下降压力以及油价下跌影响-惠誉

朝着更大汇率弹性迈进的举措，与俄罗斯央行2015年卢布自由浮动的目标相符，应能缓解油价下跌与其他外部冲击对公共财政的影响。上周的升息，再次证明了面对政治压力(经济部曾表示，货币政策应该对成长提供更大支持)与货币政策框架强化的情况下，俄罗斯央行立场的可信度。

俄罗斯的主权与外部资产负债表表现强劲，惠誉认为这是支撑俄罗斯“BBB/负面”评级的主要因素。但储备下滑的程度超出我们的预期(我们原本预估2014年底的储备为4,500亿美元)，目前处于2009年10月以来最低水平。10月储备基金持于900亿美元，相当于国内生产总值(GDP)的5.4%，约为2008年底的一半水平，当时是最近一次俄罗斯面临此类规模的贸易条件冲击。

升息150个基点能否也能对储备下滑产生抑制效果，目前仍不得而知，因为对经济与地缘政治风险更大的担忧，可能引发资金外流。是否需要进一步货币紧缩，以稳定卢布与恢复俄罗斯央行在2015年底通胀率4.5%目标的信心，目前仍有待观察。俄罗斯2014年第三季经常帐盈余占GDP比重3%，但2014年11月至2015年底外债偿还1,340亿美元的金额，将接近占GDP的8%。卢布兑美元周五跌至纪录新低，预告通胀率将进一步上升；10月消费者物价则是上涨8.3%。