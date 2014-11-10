芝加哥期市：玉米期货连续第二天走低，小麦期货交投于两周低位附近

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
小麦期货面临利空，因美国出口商在充斥着来自全球各地供应的市场中没有竞争优势。
欧洲交易商周五称，伊拉克购买了20万吨加拿大和澳洲小麦。交易商指出，上周初期美国小麦的价格每吨比加拿大小麦高出约20美元。
尽管美国大豆产量创纪录高位，但需求强劲和农户出货缓慢对大豆构成支撑。谷物交易商称，美国中西部的大豆现货价格周五全线走坚，因农户的油籽销售缓慢。
交易员称，农户不愿在当前价位进行新的大豆交易。多数大豆种植商上周遇到的价位差不多，因此他们更愿意将新收割的大豆储存起来。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 514.75 0.25 +0.05% -1.06% 512.63 40
CBOT玉米 365.25 -2.25 -0.61% -1.42% 366.94 51
CBOT大豆 1035.00 -1.75 -0.17% +0.68% 977.48 63
CBOT稻米 $12.13 $0.01 +0.08% +0.29% $12.66 31
美国原油 $78.82 $0.17 +0.22% +0.22% $82.94 38
汇率
欧元/美元 $1.246 $0.001 +0.06% +0.70%
美元/澳元 0.865 0.002 +0.25% +1.13%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 许娜/白云; 审校 龚芳/孙茉莉)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)