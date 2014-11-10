芝加哥期市：玉米期货连续第二天走低，小麦期货交投于两周低位附近

小麦期货面临利空，因美国出口商在充斥着来自全球各地供应的市场中没有竞争优势。

欧洲交易商周五称，伊拉克购买了20万吨加拿大和澳洲小麦。交易商指出，上周初期美国小麦的价格每吨比加拿大小麦高出约20美元。

尽管美国大豆产量创纪录高位，但需求强劲和农户出货缓慢对大豆构成支撑。谷物交易商称，美国中西部的大豆现货价格周五全线走坚，因农户的油籽销售缓慢。

交易员称，农户不愿在当前价位进行新的大豆交易。多数大豆种植商上周遇到的价位差不多，因此他们更愿意将新收割的大豆储存起来。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 514.75 0.25 +0.05% -1.06% 512.63 40

CBOT玉米 365.25 -2.25 -0.61% -1.42% 366.94 51

CBOT大豆 1035.00 -1.75 -0.17% +0.68% 977.48 63

CBOT稻米 $12.13 $0.01 +0.08% +0.29% $12.66 31

美国原油 $78.82 $0.17 +0.22% +0.22% $82.94 38

汇率

欧元/美元 $1.246 $0.001 +0.06% +0.70%

美元/澳元 0.865 0.002 +0.25% +1.13%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>