香港热股：领汇将成蓝筹股新贵，股价再创上市新高

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透香港11月10日 - 领汇房产基金 将被获纳入成为香港恒生指数 成份股，带动该股周一再创上市以来新高。
香港恒生指数公司上周五公布，自12月8日起将本地零售物业投资企业领汇纳入大市恒生指数成份股，成为首只晋身蓝筹股的房地产投资信托基金（REIT）。
领汇今早高开后，股价最多曾升3.1%至47.5港元的上市新高。香港时间10:07涨幅略放缓至2.5%，大盘恒生指数在沪港通开通有期刺激下升1.74%。
领汇是香港首家上市的REIT，2005年底上市时的资产组合主要为政府旗下的公营房屋的商场及停车场收租物业。自上市后，公司持续通过资产提升将旗下商场翻新提升租值，近年更积极向私人发展商收购一些二、三线的购物商场扩大资产组合。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。