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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 10:12 BJT

香港热股：领汇将成蓝筹股新贵，股价再创上市新高

路透香港11月10日 - 领汇房产基金 将被获纳入成为香港恒生指数 成份股，带动该股周一再创上市以来新高。

香港恒生指数公司上周五公布，自12月8日起将本地零售物业投资企业领汇纳入大市恒生指数成份股，成为首只晋身蓝筹股的房地产投资信托基金（REIT）。

领汇今早高开后，股价最多曾升3.1%至47.5港元的上市新高。香港时间10:07涨幅略放缓至2.5%，大盘恒生指数在沪港通开通有期刺激下升1.74%。

领汇是香港首家上市的REIT，2005年底上市时的资产组合主要为政府旗下的公营房屋的商场及停车场收租物业。自上市后，公司持续通过资产提升将旗下商场翻新提升租值，近年更积极向私人发展商收购一些二、三线的购物商场扩大资产组合。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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