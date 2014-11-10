香港热股：领汇将成蓝筹股新贵，股价再创上市新高

路透香港11月10日 - 领汇房产基金 将被获纳入成为香港恒生指数 成份股，带动该股周一再创上市以来新高。

香港恒生指数公司上周五公布，自12月8日起将本地零售物业投资企业领汇纳入大市恒生指数成份股，成为首只晋身蓝筹股的房地产投资信托基金（REIT）。

领汇今早高开后，股价最多曾升3.1%至47.5港元的上市新高。香港时间10:07涨幅略放缓至2.5%，大盘恒生指数在沪港通开通有期刺激下升1.74%。