《路透晚报》--11月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：保持稳定发展态势，有信心和能力应对各种风险--国家主席

中国国家主席习近平周日表示，当前中国经济保持稳定发展态势，城镇就业持续增加，居民收入、企业效益、财政收入平稳增长，中国经济呈现出新常态。以目前确定的战略和所拥有的政策储备，中国有信心、有能力应对各种可能出现的风险。

--中国政策：出资400亿美元建丝路基金，支持"一带一路"投融资--习近平

中国国家主席习近平周六称，中国将出资400亿美元成立丝路基金，为"一带一路"(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家的基础设施、资源开发、产业和金融合作等与互联互通有关项目提供投融资支持。

--全球经贸：启动亚太自贸区进程，不采取新贸易保护措施--APEC部长会

中国商务部部长高虎城周六称，亚太经合组织(APEC)部长会就启动亚太自贸区进程等方面达成六点共识，并强调在2018年底前亚太地区将不采取新的贸易保护主义措施。

--《焦点》中国10月低通胀折射增长乏力，仍需货币政策定向宽松

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅停留近五年来最低点，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅则进一步扩大。通胀下行趋势持续，折射经济增长乏力局面并未改观，为货币政策继续定向宽松留出空间。

--《焦点》中国10月进出口平稳延续外强内弱，全年增7.5%目标难实现

得益于美国和新兴市场需求改善，中国10月出口增速略降但仍保持双位数；而内需低迷以及大宗商品价格下跌导致进口增速相对较低。受上半年外贸低迷的拖累，全年7.5%的外贸增长目标料无法实现。

--《焦点》中国企业中标墨高铁又遭取消只是“走出去”大战略中的小插曲

中国企业“走出去”的道路从来都不是一帆风顺。中国铁建牵头的财团上周刚中标价值数十亿美元的墨西哥高铁项目，还来不及品尝中国高铁首次整体输出的喜悦，就要咽下中标结果无端遭取消的苦果。

--中韩贸易：两国结束自贸区谈判，将大幅减少贸易投资壁垒

中国与韩国领导人周一表示，中韩自贸区结束实质性谈判。根据协议，两个贸易大国间将消除或大幅减少贸易和投资壁垒。

--中国反腐：APEC通过北京反腐败宣言，明确信息共享最大限度地打击腐败

正在中国北京召开的亚太经合组织(APEC)审议通过《北京反腐败宣言》，呼吁各成员开拓新的合作领域，以进一步打击腐败行为。明确提出根据各自法律，加强与腐败官员及其非法所得跨境活动相关的信息共享，以最大限度地打击腐败、贿赂与非法资金流动。

--中俄贸易：两国计画扩大人民币结算规模-俄罗斯总统普京

俄罗斯总统普京周一表示，中俄两国计划增加以人民币结算的贸易规模。他这番谈话料将受到中国当局的欢迎，因中国希望人民币能在世界各地更为广泛地使用。

--中俄关系：俄罗斯和中国签订第二轮天然气供应框架协议

俄罗斯和中国周日签订第二轮天然气供应框架协议，这是俄罗斯总统普京加强与中国关系的战略的一部分。数月前两国刚刚签订了价值4,000亿美元的协议。

--中日关系：中国国家主席习近平会晤日本首相安倍晋三，为两国关系解冻

中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三周一进行了双方上任以来的首次正式会晤，成为双方为结束两年以来的历史和领土争端的一大突破。

--中日关系：领袖峰会显示双方关系改善取得进展--日本内阁官房长官

日本内阁官房长官菅义伟周一表示，中日两国领导人的会面在改善经济和其他关系方面取得重要进展。

--东北亚情势:：希望各方采取灵活姿态，重启朝鲜半岛问题六方会谈--习近平

中国国家主席习近平周一表示，希望各方在朝鲜半岛问题上拿出诚意，采取灵活姿态重启六方会谈。

--台湾政经：行政院称中韩FTA将对台造成冲击，吁速完成两岸货贸谈判

针对中国与韩国将在今日稍晚签署自由贸易协议(FTA)，台湾行政院周一发布新闻稿指出，这纸FTA将对台湾造成冲击，呼吁立法院尽速通过两岸监督条例及服贸协议，两岸加速完成货贸谈判。

--香港社会：前特首董建华组织智库，冀助政改通过及促使占领运动早日结束

全国政协副主席兼前香港行政长官董建华筹组的智库＂团结香港基金会＂周一成立。董建华表示，基金会未来有多项工作部署，其中最迫切的是令政改方案得到社会支持，并在立法会获得通过；以及制造条件，促使持续44天的占领运动尽早和平结束。

【金融】

--中国保险：保监会拟拓宽保险业融资渠道，新增优先股等工具--报载

中国保险行业的融资渠道有望进一步被拓宽。上海证券报周一报导，中国保监会已起草《保险公司资本补充管理办法》，目前正在业内征求意见，其中拟新增优先股等工具。

--中港个股：民生银行拟发不超过200亿元优先股，并推员工持股计划

中国民生银行股份有限公司上周六公告称，拟非公开发行优先股融资不超过200亿元人民币，所募集资金全部用于补充本行其他一级资本。

--中港个股：中国工商银行墨西哥子行获准成立，为当地首家中资银行

全球资产最大的银行--中国工商银行称，墨西哥银行与证券监督委员会(CNBV)正式批准其设立工行（墨西哥）有限公司，为首家获准在墨西哥成立营业机构的中资银行。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限为14天和28天，逆回购包括七天和14天。

--中国货币市场：回购利率多下滑，资金仍供大于求市场预期乐观

中国银行间资金市场周一主要回购利率多下滑，尽管APEC会议期间不少大行交易员还处于轮休状态，但对充裕的资金供给影响甚微，大行出钱节奏仍按部就班，市场预期依旧乐观。

--中国债市动态：中长期国开债收益率续跌，低通胀支持货币政策宽松

中国银行间债市周一早盘现券收益率再降。早间公布的10月CPI等数据显示，低通胀环境支持货币政策的进一步宽松，现券延续多头氛围，买盘强劲，中长期国开债收益率继续领跌。

【外汇】

--中国汇市：中间价大涨助推人民币早盘走强，高位贸易顺差激励升势

中国人民币兑美元周一早盘高开走升，中间价大幅反弹逾两百点至七个半月高位，主因中国贸易顺差创出历史第三高位推动。交易员表示，亚太经合组织（APEC）会议期间美国总统奥巴马访华亦一定程度助推中间价上涨，但对成交价影响有限。后市人民币可能继续跟随中间价朝升值方向波动。

--中港个股：工行获多伦多人民币业务清算行，成为模跨亚欧美三大区商行

中国工商银行(加拿大)有限公司获准担任多伦多人民币业务清算行。这是中国央行首次在北美地区选定人民币清算行。工行也成为首家拥有横跨亚洲、欧洲和美洲三大时区人民币清算行的商业银行。

--离岸人民币：中行吉隆坡分行将获批任马来西亚人民币业务清算行--消息

APEC(亚太经合组织)会议在北京召开期间，人民币国际化步伐明显加快。中国央行在连续指定卡塔尔、加拿大的人民币清算行之后，又将马来西亚的人民币业务清算资格即将授予中国银行吉隆坡分行。

--中港个股：中国人行称，由工行加拿大分支任多伦多人民币业务清算行

中国人民银行周日表示，由中国工商银行(加拿大)有限公司担任多伦多人民币业务清算行。中国央行周六与加拿大中央银行签署了规模为2,000亿元人民币/300亿加元的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

【证券/行业】

--《综述》沪港通即将开通，中国A股国际化加速引发两地市场共振

经过一段时间等待后，中国官方宣布沪港通将于下周一（17日）正式启动，消息大幅提振了市场情绪，两地股市应声同步上涨，相关板块持续活跃。市场人士表示，沪港通推出打通了A股市场与境外资金的通道，对市场利好明显，但短期市场情绪集中宣泄后将趋于平静，有限的增量资金难以支持大盘长时间持续上涨，预计利好效应消化后大盘将会重回原有轨道运行。

--中国股市：沪综指收涨2.3%至三年新高，沪港通将正式推出激励市场情绪

中国股市沪综指周一收涨2.3%至三年新高，并创三个半月最大单日涨幅。分析师指出，沪港通将正式推出的消息极大激励了市场情绪，同时今天公布的经济数据为未来货币政策进一步宽松预留了空间，APEC概念股亦纷纷造好，但目前大盘累计涨幅已大，技术面将存在一定调整要求。

--中港个股：中国银行获得“沪股通”独家结算银行资格

按市值计为中国第四大银行中国银行周一表示，该行目前已获得“沪港通”全部业务资格，成为“沪股通”独家结算银行和“港股通”结算银行及独家指定银行。

--中国能源：2020年煤炭消费控制在约42亿吨，发展非化石能源--能源局

中国国家能源局监管总监谭荣尧周日表示，未来中国将大力推进能源节约，控制煤炭消费总量，大力发展非化石能源，2020年煤炭消费总量控制在42亿吨左右，非化石能源消费比重达15%。

--香港房地产：调查指“占中”对楼市有影响，楼价可能下调5%--美联物业

香港物业代理--美联物业周一发布的一项调查显示，近七成受访市民认为“占领中环”运动对楼市有影响，并改变本身对物业的交投行动部署。该行估计，倘占领运动长期持续或恶化，配合加息步伐、新供应增加等因素，楼价可能下调5%。

--中国企业：陌陌申请赴美IPO，计划融资3亿美元

中国移动社交网络陌陌周五向美国监管机构申请美国存托股份(ADS)首次公开发行(IPO)，计划融资3亿美元。

--中国企业：小米宣布“双11”当日红米降价并足量供应，冀卫冕销售冠军