《中国国债发行日程表》--11月10日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) 财政部 280 7年 11/14招标 续发记账式国债 11/17-11/18 11/20 财政部 *180 3年 *5.00% 凭证式储蓄国债 *11/10-11/19 -- *120 5年 *5.41% 凭证式储蓄国债 *11/10-11/19 -- 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 11/19 财政部 -- 50年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 11/26 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 12/3 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 12/10 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 12/12 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/17 财政部 -- 2年 -- 记账式国债 12/24 2、即将或正在代理发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 --------------------------------------------------------------------------------------------- 3、地方政府自发自还: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) -------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 -------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) (整理 李宏薇；审校 吴芳)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。