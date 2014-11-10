《中国国债发行日程表》--11月10日

1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) 财政部 280 7年 11/14招标 续发记账式国债 11/17-11/18 11/20 财政部 *180 3年 *5.00% 凭证式储蓄国债 *11/10-11/19 -- *120 5年 *5.41% 凭证式储蓄国债 *11/10-11/19 -- 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 11/19 财政部 -- 50年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 11/26 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 12/3 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 12/10 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 12/12 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/17 财政部 -- 2年 -- 记账式国债 12/24 2、即将或正在代理发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 --------------------------------------------------------------------------------------------- 3、地方政府自发自还: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) -------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 -------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) (整理 李宏薇；审校 吴芳)