《焦点》尽管成效存疑，欧洲央行仍对QE敞开大门

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
欧元兑美元自5月以来下跌逾11%，分析师预期欧元将进一步下跌，因目前美国经济强劲的程度，让美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束刺激计划绰绰有余。
“可能需要量化宽松才能让欧元明显下跌，以支撑欧元区成长，”穆迪分析部门首席分析师Mark Zandi表示。
但欧元区部分央行高官担忧，如果过度推低欧元，可能令美国不安。
目前为止，美国似乎更担心欧元区落入衰退，并已敦促欧洲央行采取更积极举措提振经济。但如果欧元贬值力道过大危及美国自身经济，情况可能改变。
欧元下跌应能推升进口成本以及促进出口增长，从而推升通胀；但进口成本上涨，料受企业将较高进货成本转嫁给客户的能力所限，而出口增长则可能受中国成长放缓之累。中国为欧元区前三大贸易伙伴之一。
日本央行近期意外扩大刺激力度之举，也推低日圆兑欧元，令欧元区企业与日本同业竞争的难度加大。
连德拉吉也承认，欧元区的量化宽松将是特殊情况。
“我们应该留意，量化宽松效果因起始条件的不同而有所差异，”德拉吉上周四表示。(完)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)