《焦点》尽管成效存疑，欧洲央行仍对QE敞开大门

欧元兑美元自5月以来下跌逾11%，分析师预期欧元将进一步下跌，因目前美国经济强劲的程度，让美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束刺激计划绰绰有余。

“可能需要量化宽松才能让欧元明显下跌，以支撑欧元区成长，”穆迪分析部门首席分析师Mark Zandi表示。

但欧元区部分央行高官担忧，如果过度推低欧元，可能令美国不安。

目前为止，美国似乎更担心欧元区落入衰退，并已敦促欧洲央行采取更积极举措提振经济。但如果欧元贬值力道过大危及美国自身经济，情况可能改变。

欧元下跌应能推升进口成本以及促进出口增长，从而推升通胀；但进口成本上涨，料受企业将较高进货成本转嫁给客户的能力所限，而出口增长则可能受中国成长放缓之累。中国为欧元区前三大贸易伙伴之一。

日本央行近期意外扩大刺激力度之举，也推低日圆兑欧元，令欧元区企业与日本同业竞争的难度加大。

连德拉吉也承认，欧元区的量化宽松将是特殊情况。