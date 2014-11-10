金属期市：伦铜上涨至近一周高位，受中国贸易数据提振

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
10月美国就业岗位继续保持高速增长的势头，失业率降至六年新低5.8%，表明美国经济抵御住了全球需求放缓造成的拖累。
得益于美国和新兴市场需求改善，中国10月出口增速略降但仍保持双位数；而内需低迷以及大宗商品价格下跌导致进口增速相对较低。受上半年外贸低迷的拖累，全年7.5%的外贸增长目标料无法实现。
中国国家主席习近平对全球商界领袖表示，中国经济所面临的风险没那么可怕，政府有信心可以抵御危险。
对冲基金和基金经理人在11月4日止当周，减少对黄金期货和期权的多头押注，并提高对铜的空头押注。
10月中国大多数主要大宗商品进口较上月减少，主因季节性因素及经济走弱，其中铜是唯一的亮点，因在金融丑闻后贸易逐渐恢复正常水准。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/戴素萍 审校 李婷仪/李爽)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。