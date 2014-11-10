金属期市：伦铜上涨至近一周高位，受中国贸易数据提振

10月美国就业岗位继续保持高速增长的势头，失业率降至六年新低5.8%，表明美国经济抵御住了全球需求放缓造成的拖累。

得益于美国和新兴市场需求改善，中国10月出口增速略降但仍保持双位数；而内需低迷以及大宗商品价格下跌导致进口增速相对较低。受上半年外贸低迷的拖累，全年7.5%的外贸增长目标料无法实现。

中国国家主席习近平对全球商界领袖表示，中国经济所面临的风险没那么可怕，政府有信心可以抵御危险。

对冲基金和基金经理人在11月4日止当周，减少对黄金期货和期权的多头押注，并提高对铜的空头押注。

10月中国大多数主要大宗商品进口较上月减少，主因季节性因素及经济走弱，其中铜是唯一的亮点，因在金融丑闻后贸易逐渐恢复正常水准。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金