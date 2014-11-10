台湾债市：指标五年公债殖利率下跌，随美债偏多测试

路透台北11月10日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周一随美债回档测试。交易员指出，在非农就业数据公布后，市场押注美国升息时点或将耐心等待，加以日本及欧洲仍在宽松，台债随美债殖利率回档测试，但幅度受限。

他们称，除美债殖利率下行带动五年公债偏多表现，开盘后23分钟，20年券103/14 在六分钟内罕见连续成交6亿台币，且殖利率大幅下跌7.08基点至2.1202%，令市场一度以为终端买盘进场，带动五年103/15及10年债103/13 殖利率进一步下探。

但稍晚交易商发现，该档债券除了前一、两笔交易可能为终端买盘外，后续因主要交易商负有报价义务，并非真想放空，在“被成交”后只得反手回补，才造成一连串追价效应，目前看来可能是一场意外。

“我觉得是意外，因为(我)被点的时候我也楞了一下，只好再去点别人...后来五年债的殖利率就回来了。”一主要交易商交易员说。

交易员指出，20年券的走势倾向是一场误会，较不具参考意义，排除该券因素后，五年债103/15受限台股上涨，卖压仍然沉重。但在买盘亦不松手的情况下，本周看来仍是区间走势，今日看在1.16-1.18%间来回。

美国公债价格上周五上扬，因美国10月非农就业岗位和薪资增长不及预期，激活了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)要到明年年底才会升息的预期。10年期公债 收益率报2.307%，较周四尾盘跌7个基点，就业数据发布前一度升至一个月最高的2.407%。

预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.16-1.18%

本地时间10:14时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率跌1.33基点报1.1700%，成交73亿台币。

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