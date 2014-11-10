台湾汇市：台币实质交易区间趋升，美国就业数据不佳亚币抬头

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透台北11月10日 - 台币兑美元 周一走升，但实质交易仍在区间之内。交易员指出，美国就业数字不如预期，令美元指数自高位滑落，亚币今日全面趋强。
他们称，盘初仍见出口商持续抛汇，惟近期美元已连日走强、出口商连日抛汇后，目前手中的美元所剩不多；盘初外资尚未见明显方向。至于进口商在今日见美元价格稍微回落，也有些许进场。
〞进口商有点怕到，今天有出来买，〞一位大型商银交易人士说。
美国劳工部上周五公布，10月非农就业岗位增加21.4万个，尽管有更多美国人重返劳动力大军，失业率仍从5.9%降至5.8%的六年新低，显示就业市场状况改善。
交易员并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.560-30.610。
盘初台币主要交易区间在30.587-30.610；上交易日主要区间在30.530-30.620。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价略有扩大；一个月远汇报价 暂报在30.558/30.571左右，上日纽约盘收在30.590。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.560-30.610
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--《综述》IMF和美国欢迎日本和ECB货币刺激举措，敦促各国拉动经济成长 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。