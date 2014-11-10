台湾汇市：台币实质交易区间趋升，美国就业数据不佳亚币抬头

路透台北11月10日 - 台币兑美元 周一走升，但实质交易仍在区间之内。交易员指出，美国就业数字不如预期，令美元指数自高位滑落，亚币今日全面趋强。

他们称，盘初仍见出口商持续抛汇，惟近期美元已连日走强、出口商连日抛汇后，目前手中的美元所剩不多；盘初外资尚未见明显方向。至于进口商在今日见美元价格稍微回落，也有些许进场。

〞进口商有点怕到，今天有出来买，〞一位大型商银交易人士说。

美国劳工部上周五公布，10月非农就业岗位增加21.4万个，尽管有更多美国人重返劳动力大军，失业率仍从5.9%降至5.8%的六年新低，显示就业市场状况改善。

交易员并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.560-30.610。

盘初台币主要交易区间在30.587-30.610；上交易日主要区间在30.530-30.620。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价略有扩大；一个月远汇报价 暂报在30.558/30.571左右，上日纽约盘收在30.590。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.560-30.610

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