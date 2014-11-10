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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 10:31 BJT

香港个股：华润置地称吴向东辞任董事会主席，股价逆市下跌逾5%

路透香港11月10日 - 中国大型房地产商--华润置地 周一宣布，执行董事吴向东因个人理由辞任董事会主席职务，并已由周日（9日）起生效。

华润置地的声明称，吴向东已向董事会确认其与董事会并无任何意见分歧；董事会同日已委任执行董事唐勇担任董事会副主席，主持董事会工作。

华润置地早盘股价一度逆市下挫7.5%，目前跌幅缩窄至5.55%，大盘恒生指数 则涨1.81%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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