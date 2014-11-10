路透调查：在美元炙手可热下，黄金及白银跌势远未告终--路透调查

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透纽约11月9日 - 金价的跌势可能远未结束，路透调查分析师及交易商均预测金价在年底前可能跌至每盎司1,000美元，为2009年以来首见；即使金价周五因空头回补而反弹3%。
据路透对逾20名分析师及交易商所做调查显示，过去一周出现的实货买盘(从上海的珠宝买气至德国的金币买盘)，到头来可能证实仅为一波所谓的死猫反弹，而其反弹力道将脆弱到无法化解投资者的抛售风潮；投资人看好美元及美股将续涨，且美国经济将持续好转，进而出脱黄金。
周三及周四接受调查的27名受访者中有半数预测，金价在年底前将掼破每盎司1,100美元的关键支撑。
许多人甚至下看1,000美元，该点为五年低位，对金矿业者堪称重大关卡。仅有两人认为金价会站回1,200美元。
白银的前景可能更不容乐观，多数受访者认为银价可能再跌个10%，进而低见每盎司14美元的逾五年低位。
“美元强势在短期内将冲击金价，”经纪商SP Angel分析师John Meyer表示。
在美国10月就业数据表现逊于预期后，投资人回补空仓，促使金价 在触及约约1,130美元的四年半新低后展开反弹。而路透调查是在金价周五大涨前进行的访查。
金价走势可能仍将震荡，易偏于因空头回补而大涨；而金价疲弱已引发欧美国家对金币的实货需求风潮。
但在美元炙手可热及机构投资者资金抽离市场的情况下，目前任何可能的反弹都将是昙花一现。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量降至六年低位。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。