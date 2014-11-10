日本股市：日经指数触及一周低位，因美国就业报告拉抬日圆

路透东京11月10日 - 日本股市周一早盘中回落至一周位低，因美国就业报告不及预期后日圆兑美元反弹；同时日本电信电话(NTT) 因获利警讯而大跌。

NTT暴跌6.4%至两周低位，此前该公司下修全年营业利润预估至1.095兆(万亿)日圆，原为1.215万亿日圆，受累于行动电话业务疲弱。该股为成交第四大热络的股票。