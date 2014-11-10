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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 10:38 BJT

日本股市：日经指数触及一周低位，因美国就业报告拉抬日圆

路透东京11月10日 - 日本股市周一早盘中回落至一周位低，因美国就业报告不及预期后日圆兑美元反弹；同时日本电信电话(NTT) 因获利警讯而大跌。

日经指数 下跌0.8%至16,752.04点，此前一度低见16,713.37，为10月31日以来最低水准。

NTT暴跌6.4%至两周低位，此前该公司下修全年营业利润预估至1.095兆(万亿)日圆，原为1.215万亿日圆，受累于行动电话业务疲弱。该股为成交第四大热络的股票。

交易商表示，日本央行意外进一步宽松政策，以及日本政府退休金投资基金(GPIF)增加国内股市配置的决定，使得股市自10月31日以来已大涨，因此日经指数本周可能进一步回落。

东证股价指数 下跌0.3%至1,359.87点，JPX-日经指数400 跌0.3%至12,405.95点。(完) 　　
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