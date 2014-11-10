重发-中国企业：小米宣布“双11”当日红米降价并足量供应，冀卫冕销售冠军

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(重发以调整第三段措辞)
路透上海11月10日 - 随着中国网购节日--“双11”（11月11日）临近，各家电子商务网站及企业使出浑身解数，希望能抢得先机。全球第三大智能手机生产商--小米科技周一宣布，“双11”当日，红米手机全系列机型将降价并足量供应，冀望小米能够卫冕“双11”销售冠军。
小米科技董事长兼首席执行官（CEO）雷军在其微博中指出，红米全系列4G机型自“双11”起降价100元人民币，即红米1S 4G版定价由699元降至599元，红米Note 4G版由999元降至899元，并保证在“双11”当天全天有货。
小米公司表示，“双11”期间，小米手机和红米系列手机总备货超过100万台。
该公司还宣布，自今年3月发布的红米Note手机，出货量已突破千万部规模，成为小米旗下继小米2、小米3和红米手机之后第四款出货超过千万部的机型。
去年“双11”期间，小米公司一天内售出30多万部手机，销售额达5.5亿元，创下单店销售额第一等四项“双11”冠军。而今年4月8日“米粉节”一天，小米官网售出130万台手机，销售额过15亿元，相信小米在这次天猫“双11”购物节将轻松突破其去年的记录。
包括IDC、IHS iSuppli及易观国际等多家国际调研公司公布报告显示，第三季度小米智能手机全球出货量位居第三，仅次于三星 和苹果 。不过因产量等方面因素，目前小米旗下小米4、红米系列等尚不能完全满足市场需求，只能定期开放供抢购。
小米科技今年销量目标为6,000万部，不过前三季累计实现销量已在4,400万部左右，其中第三季销售约1,800万部，完成年度目标已胜利在望。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市