台湾债市：公债RP利率没有变化，月中资金情势尚称稳健

路透台北11月10日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周一和上交易日雷同。交易商指出，今日虽有大额外币债交割，但市场的主要资金供应者--寿险早已提前分散因应，市场上寿险及投信见赎回也有多钱，资金情势尚称稳健，不影响利率走势。

交易员指出，时序尚在月中，市场供需有序，虽然约有六至七成的交易无法跨过月底，但交易双方也渐渐习以为常，已适应央行货币政策转向中性的〞新常态〞，一般并不对月底情势特别紧张，利率曲线也仍平稳无波。

“投信跟寿险都有解约，但也有来询券，市况平平稍稍偏松。”一位证券商交易员说。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；公司债今日成交0.63-0.64%，也和上日相同。

票券商今日因资金缺口较小，加上民间法人资金供应充沛，感受更较证券商宽松，一早即弥平缺口，有些交易甚至需要回绝。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要成交利率约同上日。

今日公司债发行有AT&T 12.95亿美元债、乡林建设 16.8亿台币公司债、山隆通运 5亿台币转换公司债。