台湾债市：公债RP利率没有变化，月中资金情势尚称稳健

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透台北11月10日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周一和上交易日雷同。交易商指出，今日虽有大额外币债交割，但市场的主要资金供应者--寿险早已提前分散因应，市场上寿险及投信见赎回也有多钱，资金情势尚称稳健，不影响利率走势。
交易员指出，时序尚在月中，市场供需有序，虽然约有六至七成的交易无法跨过月底，但交易双方也渐渐习以为常，已适应央行货币政策转向中性的〞新常态〞，一般并不对月底情势特别紧张，利率曲线也仍平稳无波。
“投信跟寿险都有解约，但也有来询券，市况平平稍稍偏松。”一位证券商交易员说。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；公司债今日成交0.63-0.64%，也和上日相同。
票券商今日因资金缺口较小，加上民间法人资金供应充沛，感受更较证券商宽松，一早即弥平缺口，有些交易甚至需要回绝。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要成交利率约同上日。
今日公司债发行有AT&T 12.95亿美元债、乡林建设 16.8亿台币公司债、山隆通运 5亿台币转换公司债。
本周其他交易日的公司债发行有：周二南亚 公司债50亿台币、磐仪 3亿台币转换公司债、凯基证券2亿人民币债；周三有亚昕国际 5亿台币；周五华东 6亿台币转换公司债，而农业金库则要还本付息8亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。