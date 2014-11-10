韩国股市：早盘涨逾1%，受中韩FTA消息提振

“自由贸易协定可能让韩国国内生产总值(GDP)在五年内增加0.92%至1.25%，船运与汽车相关企业受益最大，”友利投资证券的分析师An Ki-tae表示。

0200 GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 上涨1.27%，至1,964.50点，徘徊在略低于一个月日内高位的水准。

蓝筹出口商全线上涨，引领大盘上扬。三星电子 劲扬4.1%，现代汽车 跳升4%。

化妆品制造商等对中国需求敏感的个股亦上涨。Hankook Cosmetics 大涨7.9%；不过Amorepacific 下跌3.1%，因投资人在该公司今日稍晚公布第三季业绩前保持谨慎。(完)