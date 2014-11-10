韩国汇市：韩元兑美元盘中走坚，因投资人了结近期美元获利

路透首尔11月10日 - 韩国韩元兑美元 周一盘中走坚，可望中断此前七个交易日连跌走势，上周五公布的美国就业数据不如预期，促使投资人了结近期的美元获利。

0200 GMT，韩元兑美元报1,084.5，上周五国内收报1,093.7。

“投资人正解除近来大量累积的美元多头仓位，但围绕日圆疲弱相关议题，使市场对政府仍多所顾忌，可能限制韩元进一步上涨。”Daishin Economic Research Institute外汇策略师Hong Seok-chan说。

12月三年期公债期货 下跌3个基点至108.20。

0200GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,084.5 1,093.7

日圆/韩元 9.4914/4957 9.4768

韩国公债期货 * 108.20 108.23

韩国综合股价指数 1,964.50 1,939.87

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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