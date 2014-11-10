韩国汇市：韩元兑美元盘中走坚，因投资人了结近期美元获利

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透首尔11月10日 - 韩国韩元兑美元 周一盘中走坚，可望中断此前七个交易日连跌走势，上周五公布的美国就业数据不如预期，促使投资人了结近期的美元获利。
0200 GMT，韩元兑美元报1,084.5，上周五国内收报1,093.7。
“投资人正解除近来大量累积的美元多头仓位，但围绕日圆疲弱相关议题，使市场对政府仍多所顾忌，可能限制韩元进一步上涨。”Daishin Economic Research Institute外汇策略师Hong Seok-chan说。
12月三年期公债期货 下跌3个基点至108.20。
0200GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,084.5 1,093.7
日圆/韩元 9.4914/4957 9.4768
韩国公债期货 * 108.20 108.23
韩国综合股价指数 1,964.50 1,939.87
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。