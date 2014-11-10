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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 17:32 BJT

更新版 2-中国汇市：中间价大涨但人民币仅小幅收高，全天供求仍显均衡

* 人民币收高，但幅度逊于中间价升幅
    * 中间价大幅反弹至七个半月高位
    * 短期稳中有升仍是主旋律

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京11月10日 - 中国人民币兑美元周一小幅收高，中间价大幅反弹逾两百点至七
个半月高位，主因中国贸易顺差创出历史第三高位推动。但午盘购汇偏多令涨幅收窄，全天
供求显均衡，后市即期可能继续向升值方向波动。
    
    交易员认为，中国贸易数据对汇市影响较大，这是直接导致中间价大幅走升至今年3月1
9日以来的新高。而新公布的10月份通胀数据则对汇市的影响不大。
    
    他们并称，亚太经合组织（APEC）会议期间美国总统奥巴马访华亦一定程度助推中间价
上涨，但对成交价影响有限。
        
    “今天央行调低fixing（美元兑人民币中间价），意图明显，不让人民币贬值趋势出现
，维稳还是关键的。”一股份行交易员并称，APEC会议还未结束，同时周末公布的10月份贸
易顺差相对较大，短期人民币汇率稳中有升可能仍是主旋律。
    
    一外资行交易员认为，短期来看6.1元整数关的阻力仍然较大，虽然贸易数据还可以，
但整体来看还是缺乏突破该关口的动能。
    
    交易员并表示，今天下午感觉购汇盘很多，一方面是由于CNH美元价格仍高于境内，使
在岸购汇偏多，一方面购汇也导致部分美元空头止损，使贬幅有所扩大。
                               
    中国海关周六公布，按美元计价的10月货物贸易出口同比增长11.6%，进口同比增长4.6
%。路透调查预估中值分别为增长10.6%和5.5%；10月贸易顺差454.1亿美元，同比扩大46%。
 
    
    中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅符合预期，且连续第二个月处在2%下方，通
胀压力温和为货币政策放松留出更多空间。分析人士预计，央行会继续采取多种手段维持市
场流动性整体宽松，引导利率下行，但年内降息或降准几率不大。 
    
    全球汇市，美元周一在亚洲时段小跌，受到美国公债收益率(殖利率)下滑打压，上周五
公布的美国非农就业数据逊于预期，促使部分投资者对处于极高水平的多仓了结获利。[FRX
/CN]
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日                上日       升贬
 即期成交价格               6.1196              6.1229     0.05%
 中间价                     6.1377              6.1602     0.37%
 成交额                     174亿美元                      
                                                           
 日内相对于中间价最大波幅   0.39% (上限±2%)    日高       日低
 日内波动幅度(pips)         75                  6.1135     6.1210
 2014年来即期升贬值幅度     -1.07%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<  1495                           
 CNY1Y=CFXS>                                               
                                                           
 离岸人民币市场,北京时间17  今日                上日       
 :14                                                       
 1年期NDF                   6.2550/90           6.2625     
 CNH即期                    6.1236/57           6.1355     
    
     央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市
场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。
    
     2005年汇改以后，人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定。之后
改进为：外汇交易中心于汇市开盘前，向所有银行间汇市做市商询价，根据一定的计算方式
，得到当日的中间价。（完）
    
  
    
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 (发稿 倪蔚丹/李然；审校 林高丽/曾祥进)
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