欧元区数据：11月SENTIX投资者信心指数小幅回升，优于市场预期

“增长预期自8月以来的下降之势在11月中止。日本央行和欧洲央行(ECB)的声明帮助提振了投资者对未来六个月的展望，”Sentix在声明中称，指的是两家央行的进一步刺激措施。

“对欧元区的谨慎乐观情绪似乎是合适的，尽管衰退风险并未完全消除，且不清楚投资者改善后的情绪将持续多久，”Sentix补充道。

欧元区经济预期分项指数11月回升至负2.0，一个月前曾触及两年低位；但投资者对经济现况的看法略有恶化。

德国经济分项指数从10月的5.4升至9.8，受助于全球经济增长动能，但Sentix补充说乌克兰局势仍是德国企业要担心的问题。(完)