欧元区数据：11月SENTIX投资者信心指数小幅回升，优于市场预期

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
“增长预期自8月以来的下降之势在11月中止。日本央行和欧洲央行(ECB)的声明帮助提振了投资者对未来六个月的展望，”Sentix在声明中称，指的是两家央行的进一步刺激措施。
“对欧元区的谨慎乐观情绪似乎是合适的，尽管衰退风险并未完全消除，且不清楚投资者改善后的情绪将持续多久，”Sentix补充道。
欧元区经济预期分项指数11月回升至负2.0，一个月前曾触及两年低位；但投资者对经济现况的看法略有恶化。
德国经济分项指数从10月的5.4升至9.8，受助于全球经济增长动能，但Sentix补充说乌克兰局势仍是德国企业要担心的问题。(完)
(编译 张明钧/艾茂林; 审校 高琦)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。