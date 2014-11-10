全球金属：ICE获选运营金价电子指标系统，百年黄金定盘机制成历史

“很多人认为这是CME和LME之间的双雄会，但第三方ICE却靠不错的替代平台而胜出，”券商Sharps Pixley的执行长Ross Norman称。

ICE于2000年开始交易金银现货、期权和远期合约。

“我可以想象，担任做市商的银行一开始就会准备好参与，这与白银定盘价不同，在收入、损益方面的价值要高得多。从管理的角度看，最好所有规章都能就绪，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

LBMA白银价格有六家公司有资格参与定价。

LBMA希望平台一启动，就能有11家公司参与黄金定价。

“我们期待与LBMA和贵金属行业密切协作，推出符合国际证监会组织(IOSCO)的基准价，可以高效透明地满足市场参与者的要求，”ICE基准管理总裁Finbarr Hutcheson称。

市场参与人士表示，虽然基准价格初始由不同机构管理，但如果在流动性和收益方面取得成功，最终会整合到一个平台。