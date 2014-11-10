全球金属：ICE获选运营金价电子指标系统，百年黄金定盘机制成历史

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
“很多人认为这是CME和LME之间的双雄会，但第三方ICE却靠不错的替代平台而胜出，”券商Sharps Pixley的执行长Ross Norman称。
ICE于2000年开始交易金银现货、期权和远期合约。
“我可以想象，担任做市商的银行一开始就会准备好参与，这与白银定盘价不同，在收入、损益方面的价值要高得多。从管理的角度看，最好所有规章都能就绪，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。
LBMA白银价格有六家公司有资格参与定价。
LBMA希望平台一启动，就能有11家公司参与黄金定价。
“我们期待与LBMA和贵金属行业密切协作，推出符合国际证监会组织(IOSCO)的基准价，可以高效透明地满足市场参与者的要求，”ICE基准管理总裁Finbarr Hutcheson称。
市场参与人士表示，虽然基准价格初始由不同机构管理，但如果在流动性和收益方面取得成功，最终会整合到一个平台。
“如果你想的话，也许稍晚能转移到另一个系统，”一行业消息人士称。(完) (编译 李婷仪/朱晓军；审校 屈桂娟)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)