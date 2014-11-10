《全球市场》亚洲股市走坚，因美就业报告显示经济增长大致稳健

“我们并未改变看多美元的观点，只是需要一连串稳定出炉的良好数据，来提醒大家为何买进美元，接下来一周未能提供助力，我们只提到盘整，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)美洲全球市场策略主管David Keeble在一份报告中表示。

油价周一上涨，因中东与乌克兰地缘政治紧张情势再起，布兰特原油 上涨0.6%，从上周三触及的四年低位持续反弹。

伊拉克军方与伊斯兰国武装周日发生激烈交火；利比亚一周内第三座油田关闭，以及乌克兰东部亲俄势力据点顿涅茨克周日遭到一个月来最严重打击等事件，皆推升油价。

在欧洲，加泰罗尼亚周日进行一项数百万人的象征性独立公投后， 西班牙公债将成注意焦点。