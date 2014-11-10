《全球市场》亚洲股市走坚，因美就业报告显示经济增长大致稳健

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
“我们并未改变看多美元的观点，只是需要一连串稳定出炉的良好数据，来提醒大家为何买进美元，接下来一周未能提供助力，我们只提到盘整，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)美洲全球市场策略主管David Keeble在一份报告中表示。
油价周一上涨，因中东与乌克兰地缘政治紧张情势再起，布兰特原油 上涨0.6%，从上周三触及的四年低位持续反弹。
伊拉克军方与伊斯兰国武装周日发生激烈交火；利比亚一周内第三座油田关闭，以及乌克兰东部亲俄势力据点顿涅茨克周日遭到一个月来最严重打击等事件，皆推升油价。
在欧洲，加泰罗尼亚周日进行一项数百万人的象征性独立公投后， 西班牙公债将成注意焦点。
西班牙公债收益率(殖利率)周五小涨，因担忧这项公投结果，尽管公投并无法律效应，但可能令西班牙政府与富庶的加泰罗尼亚的关系紧绷。(完) (编译/审校 张若琪/白云/戴素萍/张明钧/陈宗琦/孙茉莉/杜明霞/蔡美珍/张荻)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。