香港热股：沪港通将开通刺激折价大H股飙升，大连港及重钢涨约三成

路透香港11月10日 - 中港两地监管机构正式宣布市场互联互通机制--沪港通将于下周一(17日)开通，消息刺激H股比A股折让大的股份周一纷纷上扬，其中大连港 、重庆钢铁 等午盘升幅扩大至约三成。

大连港午盘升幅一度扩大至30%，触及3.65港元的四年高位；香港时间13:32，该股报3.57港元，升27.5%。重庆钢铁午盘亦曾冲高27%至三年半高位的2.25港元。两股均占据升幅榜前列。

分析师称，在沪港通之下，由于投资机制具市场效率，投资者首先有兴趣吸纳一些估值较A股便宜的H股，令到两地上市的股份价差迅速收窄。

“那些市帐率不足一倍的H股表现较优，因投资者除了看重两地股份价差收窄之外，还憧憬国企改革将带动公司估值提升。”银河证券高级分析师王志文说。

香港20大升幅榜之中，同时在A、H股上市的股票占据超过一半，当中还包括上海电气 、东北电气 、山东墨龙 、经纬纺织 等。而大连港、重庆钢铁、马钢 等市帐率不足一倍。

除了A+H股之外，中国著名消费品牌如联想集团 、中国人保财险 均升逾4%。

中国证监会和香港证监会周一联合公告称，在完成所有启动沪港通所需的监管批准及相关监管安排后，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。（完）