香港热股：沪港通将开通刺激折价大H股飙升，大连港及重钢涨约三成

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透香港11月10日 - 中港两地监管机构正式宣布市场互联互通机制--沪港通将于下周一(17日)开通，消息刺激H股比A股折让大的股份周一纷纷上扬，其中大连港 、重庆钢铁 等午盘升幅扩大至约三成。
大连港午盘升幅一度扩大至30%，触及3.65港元的四年高位；香港时间13:32，该股报3.57港元，升27.5%。重庆钢铁午盘亦曾冲高27%至三年半高位的2.25港元。两股均占据升幅榜前列。
分析师称，在沪港通之下，由于投资机制具市场效率，投资者首先有兴趣吸纳一些估值较A股便宜的H股，令到两地上市的股份价差迅速收窄。
“那些市帐率不足一倍的H股表现较优，因投资者除了看重两地股份价差收窄之外，还憧憬国企改革将带动公司估值提升。”银河证券高级分析师王志文说。
香港20大升幅榜之中，同时在A、H股上市的股票占据超过一半，当中还包括上海电气 、东北电气 、山东墨龙 、经纬纺织 等。而大连港、重庆钢铁、马钢 等市帐率不足一倍。
除了A+H股之外，中国著名消费品牌如联想集团 、中国人保财险 均升逾4%。
中国证监会和香港证监会周一联合公告称，在完成所有启动沪港通所需的监管批准及相关监管安排后，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。