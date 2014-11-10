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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 11:09 BJT

日本债市：公债价格上扬，因美国就业数据提振美债

路透东京11月10日 - 日本政府公债价格周一早盘小幅收高，七年期及更长天期公债收益率(殖利率)下跌1.5-2.5个基点，美国就业数据公布后，美债上扬，带动日债走高。

但交投仅限于交易商之间抛补，以及日本央行购债的交易，投资人退场观望。

美债收益率下滑，因美国10月非农就业岗位及薪资增长不及预期。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.030%

五年期公债 0.000% +0.0 0.125%

10年期公债 0.455% -1.5 0.470%

20年期公债 1.230% -2.0 1.250%

30年期公债 1.495% -2.5 1.520%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.57 +0.18 146.39

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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