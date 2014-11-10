汽车产业：通用汽车曾在召回前订购点火开关替换部件--华尔街日报

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透纽约11月9日 - 华尔街日报周日报导，通用汽车 今年曾因安全隐患向联邦安全监管机构报告，并召回数百万台汽车；但在此之前近两个月，通用就已订购50万个用于更换的点火开关。
华尔街日报援引电邮称，通用汽车在去年12月一高层会议结束的第二天，就下了50万个点火开关的“紧急”订单，用于雪佛兰Cobalt及其他小型轿车。
华尔街日报指称，其援引的内容来自于2013年12月中旬期间，一位通用汽车约聘员工和点火开关供货商Delphi Automotive 的电邮往来。通用汽车在2014年2月宣布上述召回计画。
通用汽车因点火开关隐患召回的汽车数量达到260万辆左右；有问题的开关可能会意外导致发动机熄火、安全气囊无法打开，或是让动力刹车和转向系统无法操作。 。曼哈顿区地方法院将在2016年1月11日审理通用诉讼案件。 。(完) (编译 洪曦; 审校 龚芳)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)