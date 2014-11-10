汽车产业：通用汽车曾在召回前订购点火开关替换部件--华尔街日报

路透纽约11月9日 - 华尔街日报周日报导，通用汽车 今年曾因安全隐患向联邦安全监管机构报告，并召回数百万台汽车；但在此之前近两个月，通用就已订购50万个用于更换的点火开关。

华尔街日报援引电邮称，通用汽车在去年12月一高层会议结束的第二天，就下了50万个点火开关的“紧急”订单，用于雪佛兰Cobalt及其他小型轿车。

华尔街日报指称，其援引的内容来自于2013年12月中旬期间，一位通用汽车约聘员工和点火开关供货商Delphi Automotive 的电邮往来。通用汽车在2014年2月宣布上述召回计画。