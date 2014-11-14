《即时观点5》中国10月末M2增速创七个月新低，政策放松空间仍存

路透上海/北京11月14日 - 中国人民银行周五公布数据显示，10月新增人民币贷款5,483亿元，低于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.6%，亦低于路透调查中值12.9%，并创出七个月来新低。

央行数据并显示，10月末人民币贷款余额80.13万亿元，同比增长13.2%，路透调查中值为13.3%。

此外，10月社会融资规模为6,627亿元，比上月少4,728亿元，比去年同期少2,018亿元。1-10月社会融资规模为13.59万亿元，比上年同期少1.24万亿元。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 主要数据: --10月新增人民币5,483亿元，路透调查中值为6,500亿元 --10月末M2同比增长12.6%，路透调查中值为12.9% --10月末人民币贷款余额同比增长13.2%，路透调查中值为13.3%

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以下为市场人士的评论:

--民生证券宏观研究团队

10月份社会融资数据看，表内融资仍然偏强，但未贴现承兑汇票和信托贷款下降继续拖累社融，主因是房地产投资下行，实体经济低迷，金融机构的风险偏好回落导致同业创新活动放缓。

新增人民币贷款中主要贡献分别为票据融资和企业中长期贷款，一方面反映实体（主要是地产和私营部门）融资需求不强，银行风险偏好收缩，只能用票据完成央行下达银行的信用额度；另一方面反映出公共部门基建投资托底经济的力度依旧很强（公共部门是中长期贷款的主要载体）。

M2同比12.6%，尽管央行9月后频繁使用创新型货币工具为货币派生创造源头活水，但银行风险偏好回落致货币传导机制受阻，存款派生力度减弱致M2增速继续回落。

人民币存款新增-1,868亿，其中居民新增存款增加-5,395亿，少增的人民币存款好于历史同期，可能与存款偏离度考核纠偏季末拉存款冲点有关。10月当月财政存款多增6,837亿，与10月财政支出同比下降5.6%一致，基建投资可能动用了PSL剩余额度；10月新增外币存款减少91亿美元，但强势美元仍将抑制外汇占款增量。

宽松的货币政策仍会延续。货币政策传导机制受阻，货币推挤于银行间，实体经济融资成本依旧高位。未来基建投资还会加速（政府信用弱化银行风险偏好收缩），通过创新型货币工具，释放基础货币，压低流动性溢价还会延续。

--招商证券宏观研究团队

10月M2低于市场预期。M2同比增速计算方法的调整对M2增速预测提出新的挑战。中国宏观负债率已超过200%，M2存量接近200万亿元。M2增速继续滑落可能符合宏观审慎管理的要求。10月银行间市场同业拆借加权平均利率为2.69%，下滑0.28%，货币供给增速放缓并未导致流动性的紧张。

10月新增信贷亦低于市场预期。除票据融资外，其他各项贷款投放量均有不同程度的下滑。其中，居民户短期和中长期贷款的明显下滑显示消费和购房需求都较为疲软。

10月人民币存款减少主要由居民户存款流失所致。过去数年均有季初存款流失现象，存款偏离度新规的实施抑制季末银行拉存款规模，本月存款流失规模低于历史均值。本月外币存款减少91亿美元，维持负增长趋势。人民币资本项目的管制其实不能完全阻止国内资金外流。

10月社会融资规模为6,627亿元。人民币贷款和非标业务是社融总额大幅下降的主要原因。本月委托贷款、信托贷款和未贴现承兑汇票总计减少1251亿人民币，银行非标业务继续萎缩。

10月金融数据普遍低于预期，央行10月注入的2,600多亿流动性似乎尚未起效，房地产限贷放松对居民贷款的刺激效果也不明显。金融数据低迷加重实体经济下行压力，市场已经传出央行再度出手的消息。稳增长压力下，货币政策定向放松仍将择机推出。

--中金债券研究团队：

10月份金融数据反映实体经济融资需求仍比较疲软，加上政府财政支出不给力，导致10月份经济动能略有减弱。方向上来看，要稳定经济，传统的上杠杆的刺激方式仍不可少，比如增加基建投资，但同时要朝加快货币流通速度（盘活政府存量资金、加大政府支出力度、降低利率降低储蓄的实际利率推动消费增长、降低交易环节税费等）。而货币政策仍是要起到保驾护航的作用。MLF工具可能会更多更频繁使用，毕竟MLF既有价格的调控，也有跟贷款挂钩等推动贷款增量的量方面的调控。

未来降息等更为激进的刺激政策是否会使用仍要观察未来几个月通胀的季调环比增速，如果通胀环比持续放缓，更大力度的利率向下引导工具可能有必要使用，而在此之前，央行仍可以进一步引导公开市场正逆回购利率下行来降低整体社会融资成本。因此未来中短期债券收益率仍有一定的下行空间，长期债券收益率由于下降较快，未来空间可能相对小一些，收益率曲线牛市变陡。

--光大证券首席经济学家 徐高：

新公布的货币金融数据中，关键是国内信贷偏低。10月新增信贷仅为五千多亿，显着低于我们和市场的预期，说明信贷投放的节奏还是相当不易。整体来看，目前货币政策从银行间市场向实体经济传导十分不畅。

这种局面的发生一定程度上是由于经济低迷导致实体经济融资的需求减弱；另一方面，与货币政策定向宽松的基调也有关系。货币政策定向宽松引导的方向是小微贷款和涉农贷款，但实际上这部分实体经济的需求并不强。而另一方面，地产和基建投资的融资需求又不在定向宽松的导向范围内。

政策导向和融资需求之间的错配导致了整个资金堆积在银行间市场，无法向实体经济传导。从这个局面看来，现在需要的不再是定向宽松，而是全面的宽松，这样能够把融资导向实体经济真正有需求的部门，即地产和基建投资部门。

--南京银行金融市场部研究主管 黄艳红：

数据未有明显好转，之前政策尚未看见明显效果，房贷政策放松以后，个人中长期贷款并未见明显增长，居民短期贷款增长不多，显示消费动力不强，M2增速较低，社融以贷款为主，信托贷款和承兑汇票均减少，非标途径仍被堵杀，社会融资成本的降低，通过企业债券融资较多或可见一斑。

政策方面，有传闻央行对江浙地区的城商行进行了MLF，MLF发放层面在扩大，并且是针对特殊小微企业来投放，如果这个政策仍继续演绎，说明央行不是太想降准，并不想出台一刀切的政策，而是仍然想通过额外补贴来降低银行融资成本，因为之前MLF利率定在3.50%，从而借此降低企业的融资成本，央行在拖延降息降准这类政策出台的时机。

正回购利率有必要继续下调，毕竟该利率对社会融资成本还是会起到一定指导意义，当然如果贷款利率下调，会更直接作用于经济，但央行现在比较优先选择定量定向操作，没有一刀切政策落地；从需求上还是有降准降息的必要，如果明年经济增长目标实现更困难，可能会出台，时机要看央行如何把控。

央行可能认为政策需要时间段来观察，今年到现在各种政策量已经砸去下这么多了，可能还是要看一下后面的结果，早调晚调肯定还是会调的，就是要坚持坚持。

--国海证券固定收益研究员 黄诗诚：

数据弱于预期，贷款、M2和社融增速全部下行。从细项来看，表内贷款10月是淡季，但规模仍偏低，票据融资有1,000多亿，贷款有效需求仍然虚弱；而表外融资增速继续萎缩，信托和汇票均负增长。金融数据再次确认了目前经济调整的态势，经济弱势下有效融资需求仍显不足。

目前货币环境继续处于衰退性宽松的局面，在这种环境下，降息降准确实会有短期效果，但仍然有些治标不治本。管理层仍然是趋向于利用定向措施稳住经济，为改革争取空间，在目前的状况下仍然是较为合适的。数据对债券市场算是短期利多；收益率到了这个位置，市场较为敏感，现阶段应该会延续低位振荡的态势。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

10月份的金融数据比预想的都要低，说明实体经济的需求确实不足，这种情况在工业增加值上也得到印证。一方面，未来央行要进行更多的定向扶持，以改善需求，另一方面，10月财政支出同比下滑，未来需要加大支持力度。

从央行近期多项措施来看，支持经济信号已经非常明确。继续执行定向的过程，也可以观望等待前期效果。个人觉得，为防止实体经济杠杆的盲目扩张，在对待降息、降准这种强烈政策信号上，态度要十分谨慎。

另外，现在对调低明年经济增长目标的声音越来越强，在此情况下，降息等措施的必要性就更不大了。

--交通银行资管中心研究员 陈鹄飞：

10月新增人民币贷款相比去年同期多增422亿元；从分期限贷款数据看，当月居民、企业中长期贷款占比双双抬升，其中，企业中长期贷款占当月全部新增贷款的比重更是抬升至了40.71%的近三个月新高。联系到10月以来房地产销售面积增速的明显回暖、发改委加快审批铁路和机场项目，以及地方政府进一步提速重点项目建设等一系列“稳增长”政策，信贷对实体的支持力度应在明显增强。

整体预计，四季度中国经济也将渐进趋稳、全年GDP增速7.5%的目标也基本无虞。至于非信贷社融的放缓，则可能反映的是年末同业、非标监管的加强。鉴于信贷对实体的支持明显增强以及就业人数不降反升，预计政策调控的重点也应是在抓紧落实好前期统一部署的同时，继续保持定力，预调、微调，年末进一步放松的空间不大。

--中国银行国际金融研究所研究员 高玉伟：

本月金融数据不及之前市场预期。其中受到季节性因素影响，银行下半年贷款投放速度放缓，同时，经济逆周期，银行风险偏好降低，也制约信贷投放的力度。

央行金融统计数据为数量指标，央行货币政策调控手段在向价格手段转变，因此，判断央行货币政策的效果，还需要看后期市场融资利率的变化。目前央行已经通过MLF等手段更加注重引导中期利率的下行。

从本月公布的宏观经济指标看，物价和经济增长指标都显示出货币政策有调整的空间，应该保持相对宽松的流动性，不排除未来出台全面宽松的货币政策。

--招商证券宏观研究主管 谢亚轩:

货币数据略微低于市场预期，不管是M2还是信贷，都比预期低。问题在于货币政策传导，过去一段时间央行做了一些数量化的宽松，比如MLF等等，向银行供应了货币，但能不能传导到贷款需求，现在看还是遇到了问题。这可能还是和银行对经济的担心和对信用的担心有一定的关系。

--东莞银行金融市场部分析师 陈龙：

央行的数据表明当前金融活动继续萎缩，而且萎缩的速度可能快于央行预期，因为低于市场预期的数据是在央行9月份和10月份连续进行大幅度MLF和国务院连续出台刺激政策（住房的和基础设施）的基础上达成。如果没有这些刺激政策，数据可能更难看。

具体来看，多方因素促成了当前的数据走低，一是宏观经济下行趋势加强，货币供需双方都基于风险偏好下降的原因而收缩货币信贷活动；二是金融同业规范化管理导致金融活动收缩，社会融资总量仅为6,627亿元，创出2009年以来同期的新低，而新增信贷则占社融的比例超过了80%，表外活动迅速下降。

难看的金融数据部分表明前期定向宽松政策的效果有限，这个除了政策滞后效应之外，更可能是经济基本面出现了问题，简单的货币定向宽松并不能传导至终端的需求，反而使金融市场积累了虚假繁荣。因此，个人认为，央行部分的政策支持已经发挥到了极致，除了定向宽松政策持续之外，更多地应该在财政政策、行政放活和底层需求改造方面加强政策扶持的力度。一个值得质疑的政策动向是，10月份全国财政净上收了3,370亿元，逆周期的宽财政并没有出现，与宽松货币政策背道而驰。

--中信建投证券宏观分析师 王洋：

今天公布的各个数据都比预期的要低。其中M2明显降低，说明货币供应不足，存在通缩风险；10月作为四季度首个月，信贷投放也不尽如人意。从期限结构上说，企业中长期贷款形势比居民个人还好一些，可能也与央行之前房贷政策放松还需要一段时间有关。

结合之前的经济数据，觉得整体货币政策需要一个实质放松，比如说降息和降准。因为坏账率的提高，令银行惜贷情绪比较严重，如果不给出一个稳定经济增长的明确信号，实体经济很难尽快受益。不过就时间点来看，今年年内可能性仍不大。

另外，除了降息、降准这类的工具，为对冲非标萎缩的不利影响，我觉得不排除未来一段时间，央行通过窗口指导等非常规化手段，支持信贷投放的情况出现。

--澳新银行中国经济师 周浩：

数据都不好，比预期的更差一些，现在的问题是供需两方面都有，要钱的人不给，不要钱的又没有需求，银行不愿意放钱，这可能是个更大的问题，不是说想放松就能降低融资成本的。

央行主要的工作还是要降低融资成本，通过结构性调整还是很难降下来，接下来总量需要再扩张，可能需要降准，先要有钱，融资成本才有降低的基础，而目前来看，还看不到降息的可能性。

从宏观经济环境来看，央行放松是很有空间的，关键问题是央行认为什么时候去杠杆可以暂告一段落，但目前还看不到明确的时间表。

--兴业证券固定收益分析师 唐跃：

信贷增长低于预期，表外融资仍然延续萎缩的趋势，银行风险偏好偏低和实体投资性需求疲软的情况仍然没有改变，考虑到企业高企的债务率和信用数据对经济的领先性，信用收缩使得经济在后期仍然有较大的下行压力，结构性的信用风险上升的趋势仍然存在。

预计央行仍将保持较为宽松的货币政策来缓解尾部风险。同时由于银行不良贷款的压力较大，未来如何改善银行的资产负债表，提升银行的放贷能力和意愿可能是需要进一步考虑的问题。

**相关背景**

--中国国家主席习近平表示，当前中国经济保持稳定发展态势，城镇就业持续增加，居民收入、企业效益、财政收入平稳增长，中国经济呈现出新常态。以目前确定的战略和所拥有的政策储备，中国有信心、有能力应对各种可能出现的风险。

--中国国务院总理李克强称，中国今年能够实现全年7.5%左右的预期增长目标，虽然明年经济下行压力较大，但中国经济的基本面没有变，将继续保持宏观政策的连续性和稳定性，适时适度预调微调。

--中国央行三季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性；并根据经济基本面变化适时适度预调微调，增强调控的灵活性、针对性和有效性。