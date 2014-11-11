港报社评：打通年轻人上流管道，慎研置业倾斜--信报11月11日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
纵观香港目前百家争鸣得来又百味杂陈的社会局面，尤其是年轻一代透过占领运动来表达诸般诉求，大致上是源于一个问题：缺乏希望。
阿里巴巴主席马云早前被问到关乎占领运动的看法，这位中国首富一针见血地点出症结所在，表示核心问题不在于中国和香港的关系，而是香港的权贵拿走所有好东西，使香港的年轻人感到绝望。
对于旷日持久的占领运动，老一辈与新生代存在着显着的意见分歧。即使听到同一首脍炙人口的金曲狮子山下，彼此也各有体会。老一辈认为狮子山下的香港精神就是奉公守法积极工作多劳多得，不要重蹈六七年暴动＂遍地菠萝＂的覆辙；新生代则觉得，狮子山下现在已经没有可供拚搏的目标及向上流动的机会，惟有踩界出位以图改变政治制度追求真正民主，才能达成心中理想，所以力谷占领运动遍地开花。
由全国政协副主席、前行政长官董建华牵头成立的智库组织＂团结香港基金会＂昨天正式成立，基金会顾问之一梁锦松所发表的演说，值得大家咀嚼细味。
为了让新生代对未来产生希望，梁锦松建议政商学各界讨论如何解决青年人最关心的问题，确保青年关心的问题得到照顾，社会有向上流动的空间和有充分的发展机会。
假如香港的权贵不愿意被视作拿走所有好东西，使香港的年轻人感到绝望，从而响应梁锦松的建议，未尝不可以化解一部分社会深层次矛盾。然而实际操作上必须多加考究，毕竟向年轻人置业倾斜牵涉一连串问题。
总的来说，马云和梁锦松同样观察到一个重点：上街示威的年轻人不满现状，企图藉着争取民主来改变命运。既然认定这是回归以来香港社会失误的症结源头，那么拨乱反正之途就是为奋进的新生代提供各种各样的希望，让年轻人消减躁动不安的心态，让社会回复依法运作，重现大家所熟悉的香港。(A02)
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