港报社评：沪港通岂止炒卖股票，中国金融改革迈大步--明报11月11日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
香港与上海两地股市下周一起互联互通（下称沪港通），两地资本市场实现双向开放，强化了香港作为内地与国际之间的桥梁作用。内地资本帐市场也透过沪港通首次对外开放，对内地金融改革开放具有里程碑意义，有利于内地股市与国际接轨。这是国家推动人民币国际化的目标与部署，迈出实质一步，香港担当了重要角色。
沪港通不仅是内地开放资本帐市场的试点，更关乎人民币国际化、成为国际储备货币的部署，是国家大战略其中一部分。
沪港通除了让投资者多一个交易渠道，实际上它蕴含更深层意义，就是促使内地证券市场改革的重要一步。内地股市参与者的结构，使股市未能发挥最大集资功能。
中国经济未来发展，亟需一个健全的金融市场配合。沪港通可以使A股的投资偏向多元化，另外，非内地背景投资者对于公司治理和企业文化，有更高要求，A股整体上市企业的管治文化，将无可避免因为股东结构改变而改善。这些可见的变化，有利于内地金融市场长远发展。
香港股市是成熟市场，法规清晰严明，监管严谨有力，运作公开透明。相对于内地股市种种流弊，沪港通开通之后，监管机制如何有效运作，是成败关键。
事实上，国家要利用香港这个国际金融中心与国际接轨，香港的本位元素十分重要，若把香港改造成为中国的金融中心，然后与国际接轨，将会大错特错。
市场对沪港通开通，有乐观、有观望。乐观者认为内地存款占国内生产总值40%，资金规模约40 万亿元人民币，只要部分存款投资港股，已经是庞大的资金来源；观望者则认为不熟不做，因为新制度需要时间熟习，初期即使投资，也只是问路性质，数额不会太多。这两种取态，反映市场人士审视「北水南调」或「南水北输」，有很大不同；放在中国金融改革、人民币走出去的框架检视沪港通，股票炒卖固然是资金流动、进出的操作手段，不过，其重要性与意义远逾乎此，参与者涉及的是中国改革开放其中一个关键领域，期望沪港通顺利成功。(A04)
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