港报社评：沪港通开车，中港互信仍待修补--经济日报11月11日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
沪港通下周通车，外界猜测中央藉此为港府打气，惟沪港通是中港互利的国家大政策，早如箭在弦。内地经济、金融改革势在必行，香港角色将有多吃重，还看中港能修补多少互信。
事实上，沪港通早已如箭在弦。因沪港通并非对港单向＂送大礼＂，而是中港互惠互利，更是国家金融开放战略的大政策，在强化香港国际金融中心地位的同时，亦助上海股市对外开放，引入海外优质资金与投资者活化A股，更是人民币资本帐开放里程碑，提升人民币的投资货币功能，是人币国际化关键一步。
正因沪港通对中港皆有好处，其启动纵或受占领运动等政治因素一时左右，本质上却并非通不通的问题，只迟或早而已。
沪港通好事多磨而终仍能启动，反映在中央心目中，香港仍是内地改革，尤其在金融对外开放上，担当极为吃重的先行先试角色。然而，港人必须面对一个现实，就是内地改革开放之路虽不变，但中央将多少鸡蛋放进香港这个篮子，却并非不可变。香港要与内地改革并进，便至少要在两方面，增强中央的信心。
一是对香港法治的信心。香港得以成国际金融中心，并能助内地经济、金融逐步和国际接轨，关键是香港是法治社会，中外投资者皆因此而有信心来港投资，令香港成滙聚全球资金、人才的聚宝盆。
二是对香港政治的信心。在内地经济崛起的同时，中央深忧部分西方国家对华不友善，不断伺机干扰围堵，甚至找切入点和平演变中国。故港人须理解中央对外部势力介入香港事务的忧虑，在重视两制差异之下亦能尊重中央的一国权益，确保主权稳定。
中央正抓紧时机推动多方面改革，如滙改、股改、国企改革等，香港若能把握机遇，让中央续以香港作对外开放的改革平台，既助内地改革事半功倍，亦助港巩固国际金融中心地位。只有中港互谅互让，加强法治与政治互信，才有望化解彼此忧虑与矛盾，共创双赢。 (A12)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。