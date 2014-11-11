港报社评：沪港通开车，中港互信仍待修补--经济日报11月11日

沪港通下周通车，外界猜测中央藉此为港府打气，惟沪港通是中港互利的国家大政策，早如箭在弦。内地经济、金融改革势在必行，香港角色将有多吃重，还看中港能修补多少互信。

事实上，沪港通早已如箭在弦。因沪港通并非对港单向＂送大礼＂，而是中港互惠互利，更是国家金融开放战略的大政策，在强化香港国际金融中心地位的同时，亦助上海股市对外开放，引入海外优质资金与投资者活化A股，更是人民币资本帐开放里程碑，提升人民币的投资货币功能，是人币国际化关键一步。

正因沪港通对中港皆有好处，其启动纵或受占领运动等政治因素一时左右，本质上却并非通不通的问题，只迟或早而已。

沪港通好事多磨而终仍能启动，反映在中央心目中，香港仍是内地改革，尤其在金融对外开放上，担当极为吃重的先行先试角色。然而，港人必须面对一个现实，就是内地改革开放之路虽不变，但中央将多少鸡蛋放进香港这个篮子，却并非不可变。香港要与内地改革并进，便至少要在两方面，增强中央的信心。

一是对香港法治的信心。香港得以成国际金融中心，并能助内地经济、金融逐步和国际接轨，关键是香港是法治社会，中外投资者皆因此而有信心来港投资，令香港成滙聚全球资金、人才的聚宝盆。

二是对香港政治的信心。在内地经济崛起的同时，中央深忧部分西方国家对华不友善，不断伺机干扰围堵，甚至找切入点和平演变中国。故港人须理解中央对外部势力介入香港事务的忧虑，在重视两制差异之下亦能尊重中央的一国权益，确保主权稳定。

中央正抓紧时机推动多方面改革，如滙改、股改、国企改革等，香港若能把握机遇，让中央续以香港作对外开放的改革平台，既助内地改革事半功倍，亦助港巩固国际金融中心地位。只有中港互谅互让，加强法治与政治互信，才有望化解彼此忧虑与矛盾，共创双赢。 (A12)

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