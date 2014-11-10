《HOME专栏》铁矿石巨头之痛：成也萧何，败也萧何

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
**谁是最后的幸存者？**
“战争无关谁对谁错，只是决定谁是幸存者，”这是英国哲学家伯特兰·罗素(Bertrand Russell)的名言。
这句话可谓相当准确的概括出全球三大铁矿石巨头的态度。
在有关市场如何吸纳过剩供应方面，这三大巨头的判断或许已被证明是错的。但目前的关键在于它们是否能够赌赢这场战争，即无论价格降到多低水平，它们都将成为最后的幸存者。
这里需要注意，战争的一个问题就是总会发生难以预料的波折。
嘉能可 接触力拓以探寻对方是否有意接受合并，这就称得上一个出乎意料的事件。当然了，力拓立即拒绝这一提议，符合市场预期。
但嘉能可执行长格拉森博格已经发起了重大挑战。他坚定认为矿业生产商以前的失策是认识不到市场现实。
力拓或许能够以低于其他许多矿商承受极限的价格继续生产，但这样做将给公司的利润率及股东利益带来多大牺牲呢？鉴于力拓逾90%的利润都来自铁矿石业务，可以说，在这场铁矿石价格大战中，力拓已经几乎押上了全部身家。
铁矿石目前的交易价格之低，在几个月前是无人想象得到的。
好吧，至少这个价格不会再进一步走低了，是不是？答案可能是...天不如人愿。（完）
(译文审校 李爽/朱晓军)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。