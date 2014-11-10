《HOME专栏》铁矿石巨头之痛：成也萧何，败也萧何

**谁是最后的幸存者？**

“战争无关谁对谁错，只是决定谁是幸存者，”这是英国哲学家伯特兰·罗素(Bertrand Russell)的名言。

这句话可谓相当准确的概括出全球三大铁矿石巨头的态度。

在有关市场如何吸纳过剩供应方面，这三大巨头的判断或许已被证明是错的。但目前的关键在于它们是否能够赌赢这场战争，即无论价格降到多低水平，它们都将成为最后的幸存者。

这里需要注意，战争的一个问题就是总会发生难以预料的波折。

嘉能可 接触力拓以探寻对方是否有意接受合并，这就称得上一个出乎意料的事件。当然了，力拓立即拒绝这一提议，符合市场预期。

但嘉能可执行长格拉森博格已经发起了重大挑战。他坚定认为矿业生产商以前的失策是认识不到市场现实。

力拓或许能够以低于其他许多矿商承受极限的价格继续生产，但这样做将给公司的利润率及股东利益带来多大牺牲呢？鉴于力拓逾90%的利润都来自铁矿石业务，可以说，在这场铁矿石价格大战中，力拓已经几乎押上了全部身家。

铁矿石目前的交易价格之低，在几个月前是无人想象得到的。

好吧，至少这个价格不会再进一步走低了，是不是？答案可能是...天不如人愿。（完）