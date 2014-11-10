汽车产业：克莱斯勒加紧向客户传达Jeep车型召回信息

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透底特律11月7日 - 克莱斯勒周五表示，公司正在加紧联络156万辆召回范围内的Jeep品牌运动型车(运动休旅车，SUV)车主。该公司将为召回车辆加装拖车挂勾(trailer hitches)，减少追尾(追撞)事故发生时的起火风险。召回声明发布后，该公司收到的回应不多。
拖车挂勾通过加大后车和油箱的距离，可在低速行驶碰撞发生时保护安装在后部的油箱。
截至周五，有约8%的车主对召回做出了回应。7月时美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)下令要求克莱斯勒加快安装速度。克莱斯勒当时估计应有87.5%的旧款Jeep自由客(Liberty)SUV和50%的大切诺基(Grand Cherokee)到经销商处进行部件加装。
8月的首轮邮件通知过后，仅有约12.5万辆汽车前往经销商进行检查和安装工作。
克莱斯勒发言人Eric Mayne表示，公司正在建立一个新网站，让更多车主了解到召回事件。
2013年6月时，NHTSA和克莱斯勒宣布召回156万辆2002-2007款吉普自由客和1993-1998款大切诺基，这些车款油箱在车后侧，发生追尾时起火燃烧的风险偏高。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)