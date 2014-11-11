港报社评：沪港通开通显中央支持和包容--文汇报11月11日

沪港通正式落实在下星期一开通。特首梁振英感谢中央对香港的信任及支持，金管局指出两地股票市场的打通将香港离岸人民币业务的发展推上更高台阶，港交所指沪港通开通具历史意义。事实上，因＂占中＂阻碍而延迟的沪港通能够落实开通，不仅显示了中央对梁特首的坚定支持，表明中央对特区政府依法处置非法＂占中＂有信心，而且充分显示中央对香港的关心、支持和包容。

沪港通是香港金融市场发展的重要里程碑，对香港的经济以及金融市场的发展都会带来长期利好。一方面，股票市场对香港GDP的贡献率达到16%，沪港通开通将进一步增强香港市场的活力，巩固其作为国际金融中心的领先地位；另一方面，香港始终扮演中国改革开放试验田的角色，而沪港通开通使香港作为人民币离岸市场的地位得到进一步加强，会进一步扩大在香港的离岸人民币使用量，确立香港作为全球最大人民币离岸业务中心的地位。

但是，沪港通涉及人民币国际化及开放资本账的重大金融改革，关乎国家金融安全，需要香港具备良好社会秩序和法治环境。沪港通因为＂占中＂一度延迟。沪港通能够落实开通，是因为中央对特区政府依法处置非法＂占中＂有信心。国家主席习近平日前会见出席亚太经合组织会议的香港特首梁振英，特别肯定和支持行政长官和特区政府为维护法治权威、维护社会秩序所做的大量工作。沪港通开通显示中央对特区政府依法处置非法＂占中＂有信心。

最新公布的一项民调显示，有70%的人认为应停止占领。这与＂保普选 反占中＂大联盟收集到的183万个市民签名、理工大学近日公布的最新民调显示73.2%受访市民认为＂占领＂人士应即时退场，是一致的，都显示依法结束非法＂占领＂，已得到清晰的民意授权和强大的民意支持。立即结束＂占中＂，继续推进政改，是香港的主流民意。主流民意期盼在基本法及全国人大决定基础上，社会各界共同推进香港民主化进程，实现2017年普选行政长官。(A05)

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