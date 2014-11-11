港报财经评论：经济新常态堵放水之门--信报11月11日

经济新常态堵放水之门/习广思

国家主席习近平在APEC峰会上发言，并首次提及亚太梦，冀把东方经济体拉拢起来；同时，他承认中国经济有风险，但没有什么可怕，把中国经济放缓趋势描述成中国经济的“新常态”，包括从高速增长转为中高速增长。习近平的讯息是减低经济放缓的杀伤力，又暗示政府可出手稳增长，但不要指望大规模放水。习近平指出，“新常态”将为中国带来新发展机遇，虽然经济增长放缓，但实际增量仍然可观，即使增长7%左右，无论是速度还是体量，在全球仍名列前茅，经济增长更趋平稳，增长动力更多元。

以目前的战略和政策储备，中国有信心、有能力应对各种可能出现的风险，中国正协同推进新型工业化、讯息化、城镇化、农业现代化，这有利化解各种成长的烦恼。中国经济更多依赖国内消费需求拉动，避免依赖出口的外部风险。另外，经济结构优化升级，令发展前景更加稳定。中国今年首三季消费对经济增长的贡献率超过投资、服务业增加值占比超过第二产业、高新技术产业和装备制造业增速高于工业平均增速、单位GDP能耗下降，习近平透过这些数据指出，中国经济结构质量更好，结构更优。还记得中国计划推出另类GDP，以计算综合各项就业、环保等因素的数据吗？目的是引导市场指向非数字性的经济增长指标。既然提出了“新常态”论，也就说明即使经济增长放缓至7%，也不要指望有大力的刺激措施。

上周市传人行放水，市场对此存在误解。人行2014年第三季度货币政策执行报告披露，人行9月创设了新的调控工具──中期借贷便利（MLF），通过MLF向银行系统投放基础货币7,695亿人民币。据人行权威人士解释说，MLF是中央银行提供中期基础货币的货币政策工具，对象是符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行，采取质押方式发放，并须提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格抵押品。人行通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等，在9月及10月分别投放基础货币5,000亿人民币和2,695亿人民币，期限均为3个月，利率3.5%。(B02)

美元兑日圆短期回调113/苏子

上周美元兑日圆在115.51日圆及115.58日圆两个高位形成双顶不利形态，昨天汇价已见失守上周四的114.05日圆低位支持，暂时最低曾见113.83日圆水平。如昨晚美元兑日圆可以明显在上周四的低位以下收市，则上述的双顶不利形态已可确认，短期内将可朝着112.5/113日圆区域迈进。上周五美元未能明显高收，主要与美国10月份非农就业人数只增加21.4万人，不及市场预期增加23.5万人有关。由于市场劳动力不足是上述数据不及市场预期的原因，因此，目前开始有不少分析师及投资者相信，联储局收水并不代表美国可以在可见的将来正式进入加息周期，即美息将有极高机会继续保持在目前似有若无水平一段漫长时间。

倘若市场情绪亦开始相信联储局暂无迫切加息需要的话，料美元近期的强劲已几可肯定难以延续下去，换言之，即势必向下作出一个较深的调整市。上周五美元兑加元在美元整体走势已见开始有转弱迹象之下，成功以大阴烛低收，昨天汇价承接上周五的弱势，一度低见1.13加元水平，此低位刚好为10天平均线支持所在。如昨晚可以进一步走低及低收，料今天美元兑加元将可顺利跌至20天平均线支持以下波动及收市，令汇价稍后继续朝着今年下半年开始的升幅的38.2%调整目标及50%调整目标迈进的机会大增。留意50%调整目标与正在上升中的100天及200天平均线支持十分接近，因此，倘若稍后汇价跌至50%调整目标时，已同时失守这两条平均线支持，美元兑加元的大方向将是一个甚为利淡的警号，估计随后汇价将有较高机会进一步下试至上述升幅的76.4%调整目标，甚至更低水平。

昨天英镑兑美元在美元已见转弱下进一步造好，已自上周五的1.5789美元低位明显回升至1.59美元关口以上，暂时最高曾见1.5917美元水平。短线而言，若汇价在升逾10天平均线阻力后可以迅即突破1.60美元关口并企稳之上波动及收市，为强烈利好讯号，届时宜采逢低买入策略，看1.62美元水平。(B13)

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