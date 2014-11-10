中国货币市场：回购利率多下滑，资金仍供大于求市场预期乐观

路透上海11月10日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率 多下滑，尽管APEC会议期间不少大行交易员还处于轮休状态，但对充裕的资金供给影响甚微，大行出钱节奏仍按部就班，市场预期依旧乐观。

交易员认为，央行三季度货币政策执行报告首次披露了9、10两月通过中期借贷便利（MLF）操作，投放了大量流动性，这进一步为宽松政策取向定调，未来货币市场的充裕局面仍将延续。

“还是供过于求，所以大家都早早的平（头寸缺口）了，市场很平静。”华东一银行交易员称。

她并谈到，国开行在APEC假期前就表示会议期间将正常交易，为市场吃下定心丸，而其他大行、股份制银行和城商行等也保持正常出钱步调，“本来大家担心（APEC期间）资金供给减少，但没出现。”

11月5日-11日，中国在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会，11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。

为保证APEC会议顺利举行，北京市决定，11月7日-12日，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体进行调休放假。

中国央行三季度货币政策执行报告显示，央行当季创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5296 2.5799 -5.03

七天 3.1328 3.1787 -4.59

14天 3.6452 3.7816 -13.64

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.7000 2.8250 +87.50

七天 3.4600 3.3050 +15.50

14天 3.6800 3.0100 +67.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6200 2.7400 -12.00

七天 3.2000 3.2500 -5.00

14天 3.6500 3.7700 -12.00

Shibor

其中:隔夜 2.5390 2.5690 -3.00

七天 3.0990 3.1010 -0.20

三个月 4.3659 4.3813 -1.54