中国货币市场：回购利率多下滑，资金仍供大于求市场预期乐观

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透上海11月10日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率 多下滑，尽管APEC会议期间不少大行交易员还处于轮休状态，但对充裕的资金供给影响甚微，大行出钱节奏仍按部就班，市场预期依旧乐观。
交易员认为，央行三季度货币政策执行报告首次披露了9、10两月通过中期借贷便利（MLF）操作，投放了大量流动性，这进一步为宽松政策取向定调，未来货币市场的充裕局面仍将延续。
“还是供过于求，所以大家都早早的平（头寸缺口）了，市场很平静。”华东一银行交易员称。
她并谈到，国开行在APEC假期前就表示会议期间将正常交易，为市场吃下定心丸，而其他大行、股份制银行和城商行等也保持正常出钱步调，“本来大家担心（APEC期间）资金供给减少，但没出现。”
11月5日-11日，中国在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会，11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。
为保证APEC会议顺利举行，北京市决定，11月7日-12日，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体进行调休放假。
中国央行三季度货币政策执行报告显示，央行当季创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5296 2.5799 -5.03
七天 3.1328 3.1787 -4.59
14天 3.6452 3.7816 -13.64
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.7000 2.8250 +87.50
七天 3.4600 3.3050 +15.50
14天 3.6800 3.0100 +67.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6200 2.7400 -12.00
七天 3.2000 3.2500 -5.00
14天 3.6500 3.7700 -12.00
Shibor
其中:隔夜 2.5390 2.5690 -3.00
七天 3.0990 3.1010 -0.20
三个月 4.3659 4.3813 -1.54
------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。