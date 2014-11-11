港报财经评论：沪港通年代，记住三原则--经济日报11月11日

沪港通年代，记住三原则/林瑞芬 “沪港通”终有定案于17日开通，刺激港股昨急弹，但尾市收窄升幅。恒指收报23,744，升0.8%；国指收报10,615，升0.7%；大市成交额919亿港元。占领活动仍在，中国首肯“沪港通”通车，既来之，则安之！通车前，沪、深股市近日的日均成交额逾4,000亿人民币（逾5,000亿港元），而港股不足1,000亿港元。在通车后，最冀望是港股的交投因此能提升，提升才是最令香港金融业受惠的指标，但预期这是渐进式的过程。

港交所 、海通证券 、中信证券 等直接受惠股份，自4月发布“沪港通”大计之下，一路挺进，就是市场预炒这个预期。无疑，受港股交投憧憬推升的直接刺激，一批券商股及港交所的升势最为明显，但消息由发布至现在落实，预期到兑现之后，就不妨用多些时间观察受惠的程度，是否如预期。始终“沪港通”推动初期，双方交流的资金有额度，短线不宜过分追捧。跟进上周已推介上车的海通证券，昨收报13.92港元，升2.5%，技术上，已突破高位近13.8港元，企稳13.8港元中期反覆挺进逾16港元的目标。中、港投资者多了个“沪港通”联通之后，炒股方面，就要打醒十二分精神。此话何解？据昨日的观察，上周获国指入选成分股的万科 ，开市就抢前升至14.96港元，但其后很快回挫，低见14.06港元，最终收报14.26港元，跌1.9%。这逆市行为，解读之下，相信是市场人士已自然产生联通的操作了，因为过去五日，H股较A股呈溢价平均为20%，但昨日A股有所升1.9%，而H股抢升后都要回，溢价自然收窄至15%。

同样见安徽海螺 昨高开抢高至25.85港元，但迅即回落，最后跌2%；而A股就升2.7%。统计显示，过去五日，其H股较A股的溢价平均为15%，但昨日已收窄至11%。相反，一些H股折让为深的昨又被市场追捧，东北电气 、浙江世宝 涨逾17%及16%。由此可见，H股A股趋联通，于两地买卖有能力者、灵活者的低买高买运作将是常态。因此，港投资者在炒港股之时，不得不熟知中国内地股市的行情，资金的流向面等。以后一点都不得偷懒，只看港股的报价，还要看埋中国内地报价，幸现在科技更为发达，上网很容易，要找两地报价资料一点都不困难。(B07)

沪港通挞火，证券股开车/余少文 “沪港通”终于开通，尽管A股昨日由头升到尾，但国企指数却先高后低，似乎上落格局仍未摆脱，不妨留意证券股，会是沪港通火车头。中国内地股市昨日走高，上证综合指数升超过2%。而国企指数以全日高位10,784点开市后，沿途滑落，由一度升245点到最后只升76点，收报10,615点，成交额又激增至202亿港元，近80%主板H股造好。至于红筹指数升12点收报4,417点，成交额68亿港元。

特首周日刚表示沪港通很快公布，不足24小时，中国内地已经公布沪港通通车时间表，但见昨日不少中资股出现先高后低的走势，似乎沪港通带动的升势并不踏实。但从走势而言，指数过去10月底的反弹受制10,800点以及50天平均线，上周回吐则守20天平均线，加上10天、20天、50天、100天和250天平均线在10,418点至10,690点区间汇聚，五线汇聚下，尽管指数昨日50天平均线又一次得而复失，不过，只要守住各平均线，可以上试10,900点至11,000点区域。

过去至今日一直提出沪港通开通，可以支持A股走高，而A股走高又利好保险股和证券股，上周已表示A股倘回调，趁低吸内险股，可惜A股昨日已走高，惟可留意A股走势，如见适当调整，不妨考虑。至于另一利好股份证券股，中州证券 和海通证券 昨日便见一年或历史高位，中信证券 和银河证券 则逼近一年高位，尽管股价都出现先高后低走势，但只是短期获利回吐的压力而已，中长线而言，始终受惠沪港通和A股牛市，同样要留意其走势，不想高追则要等回调机会。

虽然有四只证券H股，但只有中信证券和海通证券同时发A股，如以这两只同时发A、H股的证券股盈利作比较，可以见到该两只股第三季合计盈利达44亿人民币，同比升67%，环比则跌2%。随着A股继续走高，如上证第四季至今已升近5%，认为牛市重临的机率在增强，兼且沪港通启动，证券股今明两年盈利双位数增长应该没有悬念，根据彭博综合证券商预测数字，上述四只证券H股，今年合计预测盈利约161亿人民币，按年升38%，而明年合计预测盈利约187亿人民币，按年升16%。(B05)

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