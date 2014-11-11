《香港报摘》--其他报摘重要消息11月11日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**星岛日报**
--内地钢丝制品生产商盛力达科技 今日上市，昨日其暗盘表现超出预期，每一手最多赚490港元。
--浩沙国际 昨日公告，向四环医药 主要股东张炯龙发行8,272.9万份认股权证，发行价为每股0.01港元，行使价为每股4.31港元。浩沙控股股东并向张炯龙配售1.65亿股浩沙股份，涉资4.84亿港元。
**明报**
--德银发表报告指，沪港通开通初期北上资金将多过南下资金，H股短期受压。另外美银美林又指，沪港通能在今年内开通，增加MSCI纳入A股的机会。
**苹果日报**
--思捷 上月底公布了令人失望的季度业绩。公司四大高层近日就齐齐出手增持，四人于过去四个交易日、在市场购入思捷股份，扫货金额合共1,800万港元。思捷昨报9.37港元，跌0.8%，再创一年新低。
--百盛 昨日公布第三季业绩，受经营费用增加、同店销售下降、新店亏损增加影响，期内盈利下跌32.6%至2,260万元人民币。
**大公报**
--香港中旅国际投资 昨宣布，于上周五(7日)与山东省济宁市人民政府订立战略合作框架协议，双方拟于若干方面展开合作。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；; 审校 毕晓雯/杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。