《香港报摘》--其他报摘重要消息11月11日

**星岛日报**

--内地钢丝制品生产商盛力达科技 今日上市，昨日其暗盘表现超出预期，每一手最多赚490港元。

--浩沙国际 昨日公告，向四环医药 主要股东张炯龙发行8,272.9万份认股权证，发行价为每股0.01港元，行使价为每股4.31港元。浩沙控股股东并向张炯龙配售1.65亿股浩沙股份，涉资4.84亿港元。

**明报**

--德银发表报告指，沪港通开通初期北上资金将多过南下资金，H股短期受压。另外美银美林又指，沪港通能在今年内开通，增加MSCI纳入A股的机会。

**苹果日报**

--思捷 上月底公布了令人失望的季度业绩。公司四大高层近日就齐齐出手增持，四人于过去四个交易日、在市场购入思捷股份，扫货金额合共1,800万港元。思捷昨报9.37港元，跌0.8%，再创一年新低。

--百盛 昨日公布第三季业绩，受经营费用增加、同店销售下降、新店亏损增加影响，期内盈利下跌32.6%至2,260万元人民币。

**大公报**

--香港中旅国际投资 昨宣布，于上周五(7日)与山东省济宁市人民政府订立战略合作框架协议，双方拟于若干方面展开合作。(完)

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