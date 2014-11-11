《香港报摘》--经济日报11月11日

* 头版头条：

--受沪港通效应等因素提振，人民币即期滙价昨高开90点子（10,000点子等于1元人民币），中间价暴涨225点子，创近8个月新高。

* 其他：

--内地10月居民消费价格指数（CPI）徘徊于近五年低位，工业生产者出厂价格指数（PPI）创下连续32个月下降新纪录。 通胀下行趋势持续，凸显经济增长乏力局面并未改观，为货币政策继续定向宽松留出空间。

--全球十大固定收入交易所买卖基金（exchange-traded funds，简称ETF）供应商之一的BMO环球资产管理，本周将在港推出3只收息概念ETF，该公司指是看准本港定息ETF供应不足的机会。

--零售国债或与沪港通撞期，同于下周一登场，券商如大华继显及耀才 等皆指，仍会为国债推孖展优惠，冀满足较保守的另类客需求。

--刚获通过纳入恒生指数成分股的领汇 ，即又有新动作，宣布拟收购万科旗下位处深圳地铁3号綫旁的龙岗万科广场80%权益。(完)

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