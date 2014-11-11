《香港报摘》--经济日报11月11日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条：
--受沪港通效应等因素提振，人民币即期滙价昨高开90点子（10,000点子等于1元人民币），中间价暴涨225点子，创近8个月新高。
* 其他：
--内地10月居民消费价格指数（CPI）徘徊于近五年低位，工业生产者出厂价格指数（PPI）创下连续32个月下降新纪录。 通胀下行趋势持续，凸显经济增长乏力局面并未改观，为货币政策继续定向宽松留出空间。
--全球十大固定收入交易所买卖基金（exchange-traded funds，简称ETF）供应商之一的BMO环球资产管理，本周将在港推出3只收息概念ETF，该公司指是看准本港定息ETF供应不足的机会。
--零售国债或与沪港通撞期，同于下周一登场，券商如大华继显及耀才 等皆指，仍会为国债推孖展优惠，冀满足较保守的另类客需求。
--刚获通过纳入恒生指数成分股的领汇 ，即又有新动作，宣布拟收购万科旗下位处深圳地铁3号綫旁的龙岗万科广场80%权益。(完)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。