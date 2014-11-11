《香港报摘》--信报11月11日

* 头版头条：

--“沪港通”将于下周一启动，消息人士相信，金管局或于本周内就放宽个人人民币每日2万元的兑换上限作出公布。受到内地上周末公布的贸易数据理想，加上“沪港通”通车消息影响，在岸及离岸人民币昨天均上升。金融管理局总裁陈德霖早前曾表示，该局正向人民银行争取在“沪港通”落实前放宽2万元的兑换上限。

* 其他：

--中国联通 主要股东之一西班牙电讯公司（Telefonica），计划减持联通半数股份，套现最多8.75亿美元；配售价较联通昨天收市价折让最多3%，算是近期折让幅度相对小的批股。

--澳门博彩收入连续五个月录得按年跌幅，中场收益增长持续放缓更令人忧虑。澳博 昨天公布，第三季度经调整除税息折旧及摊销前溢利（EBITDA）及纯利，分别下跌14.3%及16.4%；期内贵宾博彩收益按年减少23.6%，中场收益也仅录得3.1%增长。

--“小米概念股”之一的通达集团 主席兼行政总裁王亚南表示，下半年受惠手机厂商的金属机壳订单量增加，部分机壳的毛利率超过三成；加上来自小米的收入占比重持续上升，预期下半年业务表现理想。

--汇贤产业信托 宣布，计划斥资39.1亿元人民币向长实 及和黄 收购重庆大都会广场项目，作价较物业估值41.04亿元人民币折让4.7%，汇贤将透过新银行借贷及所持现金支付代价，预料交易后，汇贤负债比率将由6月底的9.2%上升至15.4%。

--保利协鑫 计划向独立第三方出售两大核心业务之一硅片资产，市场担心将损害投资者利益。该股昨天大跌16.7%，收报2.1港元；成交额高达18.9亿港元，较以往增加超过10倍。(完)

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