更新版 1-中韩贸易：两国结束自贸区谈判，将大幅减少贸易投资壁垒

**需要微调**

中国是全球最大出口国，而韩国排名第七。韩国已经与美国和欧盟签订了自由贸易协议。

韩国贸易部一名官员称，与中方的协议并未最终敲定，而中国新华社称双方结束实质性谈判，显示该协议还需要微调。

韩国媒体报导称，两国已同意将大米从协议中移除。在韩国与外国的贸易谈判中，大米通常是最棘手的问题。

新华社报导称，协议范围涵盖电子商务、政府采购等17个领域。

中韩两国1992年实现外交关系正常化。韩国数据显示，中韩双边贸易从1992年的区区63.8亿美元增长约35倍，2013年达到2,289.2亿美元。韩国自1993年以来对中国贸易一直是顺差，2013年顺差为628亿美元。