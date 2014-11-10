更新版 1-中韩贸易：两国结束自贸区谈判，将大幅减少贸易投资壁垒

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
**需要微调**
中国是全球最大出口国，而韩国排名第七。韩国已经与美国和欧盟签订了自由贸易协议。
韩国贸易部一名官员称，与中方的协议并未最终敲定，而中国新华社称双方结束实质性谈判，显示该协议还需要微调。
韩国媒体报导称，两国已同意将大米从协议中移除。在韩国与外国的贸易谈判中，大米通常是最棘手的问题。
新华社报导称，协议范围涵盖电子商务、政府采购等17个领域。
中韩两国1992年实现外交关系正常化。韩国数据显示，中韩双边贸易从1992年的区区63.8亿美元增长约35倍，2013年达到2,289.2亿美元。韩国自1993年以来对中国贸易一直是顺差，2013年顺差为628亿美元。
韩国分析师表示，该协议对双方贸易或经济增长的直接提振有限，但有助于韩国加强与中国的关系。(完) (编译 朱晓军；审校 屈桂娟)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。