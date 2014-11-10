企业并购：美国电话电报公司以17亿美元收购墨西哥Iusacell

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透华盛顿/墨西哥市11月7日 - 美国电话电报公司(AT&T)同意以17亿美元收购墨西哥第三大无线通讯业者Iusacell，试图在这个移动通讯渗透率低于美国、且具有较大成长潜力市场中拿下版图。
墨西哥政府今年稍早进行改革，以重组该国电信通讯市场，削弱传播业者Grupo Televisa及亿万富翁Carlos Slim旗下移动通讯暨固网事业America Movil 的主导地位。
AT&T财务长John Stephens向路透表示，该公司正寻求切入这个拉美第二大经济体成长中的移动通讯市场，而如今墨国政府也鼓励此一行业中的外资投资。
AT&T周五盘后股价上涨0.57%至35.11美元。
这项交易实现之前，Iusacell的所有人、亿万富翁Ricardo Salinas旗下的Grupo Salinas需先从其伙伴手中收购Iusacell的50%股权，同时需取得墨西哥监管机构批准。
Iusacell曾于9月时表示，该公司将以7.17亿美元从Grupo Televisa 买回股权。
Grupo Salinas高管Luis Nino de Rivera表示，Iusacell希望能够在明年第一季完成出售。他并未提及其他曾与Grupo Salinas讨论Iusacell售股事宜的业者有哪些。
这笔交易将会是AT&T今年以来的第二笔大型收购，之前一笔大规模收购是以485亿美元收购卫星电视服务商DirecTV 。在收购DirectTV之前，AT&T持有约10%的America Movil股票。AT&T于6月将这部分持股出售给Slim控制的一家地产公司，价格为55.7亿美元。
Iusacell的交易可能为AT&T在墨西哥扩大收购铺路。据传AT&T是America Movil待售资产的买家之一，因这家墨西哥电信业者试图将其市场份额降至50%以下，藉以避免改革实施后所引发的严苛罚则。
AT&T同时表示，将把2015年资本支出预估从210亿美元缩减为180亿美元。
Iusacell为墨西哥的第三大移动通讯业者，旗下有860万个客户，该公司一直难以扩大用户数，因当地移动通讯市场被America Movil拿下约70%，Telefonica 拿下近20%。
AT&T收购Iusacell时将承接后者8亿美元债务，因此交易总值为25亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)